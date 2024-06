Rekordjäger Messi, keine Gastgeschenke und ein seltenes Double: Fünf Fakten zur Copa America

Zum 48. Mal findet in diesem Sommer die Copa America statt. Fünf historische Fakten zum Turnier, in das Argentinien als amtierender Titelträger startet.

Nicht nur für Südamerikaner

Ausgetragen wird die diesjährige Ausgabe in den USA. Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land außerhalb Südamerikas, in dem die Copa America bereits stattfand (2016). Seit 1993 nehmen regelmäßig Gastmannschaften teil, am häufigsten gehörte Mexiko zum Teilnehmerfeld. Neben Mexiko und den USA ist in diesem Jahr erstmals Kanada dabei. Das Trio richtet in zwei Jahren die nächste WM aus.

Gastgeschenke? Fehlanzeige!

Trotz regelmäßiger Teilnahmen in den vergangenen 30 Jahren konnte noch kein Gast die Copa gewinnen. Die Mexikaner sind das einzige Team, das es bislang überhaupt in ein Endspiel geschafft hat. Gleich bei der ersten Teilnahme 1993 sowie 2001 gelang das "El Tri", gegen Argentinien und Kolumbien gingen die Finals aber verloren.

Ein Trio überragt

Apropos Argentinien: Durch den Sieg im bislang letzten Finale 2021 gegen Brasilien (1:0) hat Argentinien bereits 15 Titel vorzuweisen. Keine Nationalmannschaft gewann das Turnier öfter, nur Uruguay kann ebenso viele Titel aufbieten wie die Albiceleste. Brasilien ist mit bislang neun Titeln das einzige Team, das ebenfalls eine Reihe an Copa-Triumphen vorweisen kann: Paraguay, Chile und Peru gewannen jeweils zwei Ausgaben, Kolumbien und Bolivien krönten sich einmal.

Erst Welt-, dann Südamerikameister?

Nun reisen die Argentinier gar als amtierender Weltmeister zur Copa America und können den Titel-Hattrick feiern. Ein Weltmeister, der im Anschluss auch die Copa gewann - das gab es in der Geschichte erst zweimal: Uruguay gelang das nach dem WM-Sieg 1930 und 1935, Brasilien nach der WM 2002 zwei Jahre später ebenfalls. Bei den anderen sieben Versuchen, nach der WM auch die Copa zu gewinnen, scheiterten die südamerikanischen Mannschaften.

Messi auf dem Weg zur nächsten Krönung

Lionel Messi winken ungeachtet des Turnier-Ausgangs zwei individuelle Rekorde: Absolviert der 36-Jährige mindestens ein Spiel, ist er alleiniger Rekordspieler (aktuell 34 Einsätze). Schießt er obendrein auch noch vier Tore, zieht er mit dann 17 Treffern mit den bisherigen Rekordtorschützen Norberto Mendez (Argentinien) und Zizinho (Brasilien) gleich. Die erste Chance dazu hat La Pulga drei Tage vor seinem 37. Geburtstag beim Eröffnungsspiel gegen Kanada (21.6., 2 Uhr).