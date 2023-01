Rekordhalter Streich: "Es war klar, was auf uns zukommt"

Der SC Freiburg ist nach einem 3:1 gegen den FC Augsburg wieder in der Spur und bleibt in der Spitzengruppe der Bundesliga. Der sechste Heimsieg war ein hartes Stück Arbeit.

Im Januar 2012 hatte Christian Streich seine Premiere als Bundesliga-Trainer gefeiert und den damals 18-jährigen Matthias Ginter eingewechselt, der dann zum 1:0-Sieg einköpfte. "Da hat sich heute ein Kreis geschlossen", meinte der "Sky"-Interviewer. "Ja, aber der Kreis hat sich schon lange geschlossen, wir arbeiten schon so lange zusammen. Er war natürlich eine Zeit lang weg, aber wir waren trotzdem immer in Kontakt", meinte Freiburgs Coach. "Aber schön, dass wir wieder gegen Augsburg gewonnen haben, es ist schon lange her, dass er damals das erste Spiel gemacht hat."

Zusammen sein und das Spiel gewonnen zu haben ist besser als das Spiel zu verlieren und dann zusammen zu sein. Christian Streich

Auf die Partie am Samstagnachmittag und den 3:1-Sieg blickte Streich, mit seinem 341. Spiel nun alleiniger Rekordtrainer beim SCF (vor Volker Finke/340), wie folgt zurück: "Es war klar, was auf uns zukommt." Man habe verfolgt, was FCA gegen Gladbach und Dortmund gemacht habe. Und auch seinem Team machte der Abstiegskandidat das Leben schwer: "Augsburg hat es sehr gut gemacht, Kompliment. Wir hatten Probleme in der Zuordnung. Ab der 60. Minute wurde es besser. Aber wir haben heute alles gebraucht, um das Spiel zu gewinnen."

Am Abend soll es in Freiburg eine kleine nachgezogene Weihnachtsfeier geben. Dazu Streich ganz trocken: "Zusammen sein und das Spiel gewonnen zu haben ist besser als das Spiel zu verlieren und dann zusammen zu sein."