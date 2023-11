Rekordhalter Hofmann: Heimlichtuer mit Wow-Effekt

Er hat als Zugang voll eingeschlagen. Dennoch stehen andere Profis als Jonas Hofmann bei Bayer 04 im Vordergrund. Der 31-Jährige glänzt oft im Geheimen, trotz Rekordmarke.

Es war nicht die spektakulärste Art und Weise einen Eckball zu treten. Einfach nur flach und präzise Richtung Strafraumlinie auf Höhe des ersten Pfostens. Nicht aufsehenerregend, aber effektiv. Verwandelte doch Alejandro Grimaldo das perfekt getimte Zuspiel von Jonas Hofmann zum Führungstreffer - mit einem begeisternden Schuss ins linke obere Eck.

Zehn Spiele, neun-mal mit Scorerpunkten

Eine Szene, die typisch für Hofmann ist, bei dem die Genialität in der vordergründigen Einfachheit seines Spiels liegt. Und der mit diesem simplen Assist einen Vereinsrekord aufstellte. Mit Ausnahme des 8. Spieltags, als Bayer 04 in Wolfsburg 2:1 gewann, war Hofmann in jeder Bundesligapartie der Werkself in dieser Saison mindestens an einem Treffer direkt beteiligt. In neun der ersten zehn Spiele auf dem Scoreboard aufzutauchen, war bislang noch keinem Bayer-Profi gelungen.

Dass dieser Rekord in der Flut an Leverkusener Bestmarken in diesen Tagen und Woche unterging, ist charakteristisch für den 31-Jährigen, der seine starken Auftritte oft ganz heimlich abliefert.

So steht der Zugang aus Mönchengladbach trotz seiner herausragenden Werte mit sieben Pflichtspieltreffern und fünf Torvorlagen in dieser Saison doch meist im Schatten von Akteuren, wie Florian Wirtz, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo oder Jeremie Frimpong, die mit aufsehenerregenden Glanzleistungen die meiste Aufmerksamkeit erhalten.

Er hat das Gespür, in welchen Räumen er torgefährlich werden kann und ist abschlussstark. Simon Rolfes

Das "Wow" nach dem Spiel

Auch Simon Rolfes ist dies bewusst, wenn er den Offensivspieler beschreibt. "Er ist sehr clever, wo er auftaucht. Er ist nicht immer spektakulär, aber sehr effektiv und wichtig. Er hat das Gespür, in welchen Räumen er torgefährlich werden kann und ist abschlussstark", lobt der Leverkusener Geschäftsführer, "wenn man nach dem Spiel die Statistiken sieht, sagt man: Wow!"

Hofmann glänzt selten durch Kabinettstückchen, sondern meist durch präzises Handwerk. "Er ist sehr passsicher, sehr spielintelligent", so Rolfes, "und er läuft sehr viel und hilft damit auch seinen Mitspielern." Weil er Räume schafft, Gegenspieler mitzieht, seine Kollegen gut aussehen lässt.

Beim Sieg in Sinsheim setzte er abgesehen vor seiner Torvorlage kaum Akzente. In der zweiten Hälfte spielte der Routinier sogar zwei, drei für ihn absolut ungewöhnliche Fehlpässe, die Hoffenheimer Konter einleiteten. "Am Samstag war er unauffälliger", urteilt Rolfes, "was aber nichts daran ändert, dass er ein super Spieler für uns ist."

Das wird spätestens beim Blick auf die Statistiken klar …