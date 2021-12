Rekordhalter Brych beendet internationale Karriere in Madrid

Schiedsrichter Dr. Felix Brych beendet am Dienstagabend seine außergewöhnliche internationale Karriere - ausgerechnet in Madrid.

Das könnte einem fast spanisch vorkommen. Europäische Wettbewerbe ohne Schiedsrichter Dr. Felix Brych - daran kann sich kaum noch jemand erinnern. Am 25. Juli 2007 leitete der Münchner seine erste Partie dort, IF Elfsborg Boras gegen FC Linfield in der Qualifikation zur Champions League, die für den Veranstalter UEFA zum offiziellen Wettbewerb gehört.

Demzufolge fließt auch jeder Einsatz eines Unparteiischen dort in seine persönliche Statistik mit ein. Brych kam bis heute auf 16 Einsätze in der CL-Qualifikation - und auf stolze 68 in den Gruppen- und K.-o.-Phasen dieses europäischen Wettbewerbs. Damit ist er absoluter Rekordhalter in der europäischen Königsklasse. Der Höhepunkt vieler großer Spiele war für ihn sicherlich am 3. Juni 2017 das Finale, das Real gegen Juventus Turin mit 4:1 gewann. Brych bekam damals die kicker-Note 3,0.

An diesem Montag reist Brych nach Madrid, um tags darauf (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Spiel von Real gegen Inter Mailand zu leiten. Und dies wird seine Abschiedsvorstellung auf der ganz großen Bühne, wo er auch seit über 14 Jahren bei Welt- und Europameisterschaften sowie in den weiteren europäischen Vereinswettbewerben tätig war.

Internationaler Fußball ohne Felix Brych, das kann man sich kaum vorstellen. Der studierte Jurist, im Zivilberuf Abteilungsleiter Talentförderung und Schiedsrichter beim Bayerischen Fußball-Verband, ist zu einer Institution in diesem Bereich geworden. Doch schon nach einer für ihn sehr erfolgreichen verlaufenen Europameisterschaft hatte Brych im kicker angekündigt, dass er seine internationale Karriere zum Ende dieses Jahres beenden werde.

Gerade im europäischen Ausland genießt er einen extrem guten Ruf. Rainer Koch

Das ist am Dienstag der Fall. Bei Real Madrid, dem Verein, den er dann am häufigsten, zwölf Mal, in der Champions League gepfiffen haben wird. Kuriosum: Inter ist beim persönlichen Abpfiff eine Premiere für ihn, er leitet erstmals ein Spiel mit den Mailändern - sie sind insgesamt der 71. Klub für Brych in der Champions League.

"In Felix Brych verlässt ein ganz Großer seiner Zunft die internationale Bühne", wird Co-Interimspräsident Rainer Koch zitiert: "Was Felix Brych mit nahezu konstant herausragenden Auftritten geleistet hat, ist absolut außergewöhnlich. Hierzulande nimmt man das beinahe als selbstverständlich zur Kenntnis. Aber gerade im europäischen Ausland, in Italien, Spanien oder England, genießt er einen extrem guten Ruf und große Bekanntheit - das hat er sich hart erarbeitet."