Rekordgeldstrafe für Münster: "Ein schwerer Rückschlag"

Der DFB hat Preußen Münster zu einer sechsstelligen Geldstrafe verurteilt. Die Verantwortlichen ermahnen ihre eigenen Anhänger.

Das Heimspiel gegen den FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals war trotz der 0:4-Niederlage ein besonderer Tag für Preußen Münster - aber nachträglich auch ein ganz schön teurer. Weil die Heimfans an jenem 26. September massiv Pyrotechnik abgebrannt hatten, verurteilte das DFB-Sportgericht den Drittligisten am Donnerstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 106.950 Euro. Nach Klubangaben ist es die höchste Einzelstrafe in der Geschichte des Klubs.

Laut Sportgerichtsurteil zündeten Preußen-Anhänger "mindestens 15 Feuerwerksbatterien und mindestens 20 weitere pyrotechnische Gegenstände". Weil sich dadurch auch der Spielbeginn um drei Minuten verzögerte, erhöhte sich die Strafe weiter. Später im Spiel sei auch noch ein bengalisches Feuer zum Einsatz gekommen.

Der Klub, der dem Urteil zugestimmt hat, kann zwar bis zu 35.650 Euro der Strafe - also ein Drittel - bei entsprechendem Nachweis bis zum 30. Juni für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Verantwortlichen sind dennoch wenig begeistert von der zusätzlichen finanziellen Belastung, die leicht zu vermeiden gewesen wäre, zumal das DFB-Sportgericht gegen den Aufsteiger für Fanvergehen beim Drittliga-Gastspiel in Essen bereits Anfang November eine Geldstrafe von 18.635 Euro verhängt hatte.

Niemeyer: "Können wir nicht tolerieren"

"Gerade die schwierigen Jahre in der Regionalliga haben gezeigt, dass unsere Fans mit uns alle Höhen und Tiefen meistern und unabhängig von der Ligazugehörigkeit bedingungslos hinter dem Klub und der Mannschaft stehen. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, können aber auch vor diesem Hintergrund die Ereignisse in Essen und gegen die Bayern nicht tolerieren, weil sie unseren Sportclub vor allem finanziell sehr stark belasten", sagt Münsters Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer.

"Für einen Aufsteiger, der vor großen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen steht und der sich in vielen Bereichen dringend weiterentwickeln muss, um dauerhaft im Profifußball bestehen zu können, sind 125.585 Euro an Strafzahlung in Summe ein schwerer Rückschlag", äußert sich auch Finanzgeschäftsführer Albrecht Dörries kritisch. "Diese Aktionen sind sicher nicht der Grund für zuletzt ins Stocken geratene Investitionen in Personal und Infrastruktur, doch sie erschweren den jetzt eingeschlagenen Weg und behindern notwendige Entwicklungsschritte erheblich."

Im Oktober hatten die Preußen bereits mitgeteilt, trotz der wiederholten Vorfälle im Dialog mit ihrer Anhängerschaft bleiben zu wollen, gleichzeitig aber auch angekündigt, bis zum Jahresende keine Choreografien und Blockfahnen mehr zu genehmigen.