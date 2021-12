Rekorde, Titel und Skandale - der FIFA-Jahresrückblick

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen, der FIFA-Kosmos bot in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Erfolgen, Aufregern und Abschieden.

Januar: 'DullenMIKE' kündigt von deutscher Xbox-Herrschaft

Die eSport-Saison in FIFA 21 war gepflastert mit internationalen Erfolgen deutscher Profis - vorwiegend an der Xbox. Mit Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen sicherte sich ein DFB-eNationalspieler zum Jahresanfang direkt den Titel beim zweiten Regionalcup der FIFA 21 Global Series. Eleftherios 'lefti' Ilias hatte zuvor seinerseits schon die Erstausgabe gewonnen.

Aufgrund der Corona-Krise feierte 'DullenMIKE' seinen Erfolg in den eigenen vier Wänden und mit einem alten Pokal. EA SPORTS

Am Saisonende sollten vier von fünf europäischen Qualifiern einen deutschen Sieger an der Microsoft-Konsole gefunden haben, die internationale Regentschaft der hiesigen FIFA-Szene war offenkundig. 'DullenMIKE' holte sich sogar den ersten Platz des europäischen Xbox-Rankings in FIFA 21 - ein Erfolg, für den er sich letztlich allerdings nicht viel kaufen konnte. Sein wichtigstes Duell sollte er im weiteren Verlauf des Jahres noch verlieren.

Februar: 'Anders' mit WL-Rekord, 'Umut' ist eFootballer des Jahres

17 Wochen lang war Anders 'Anders' Vejrgang von RB Leipzig in der Weekend League von FIFA 21 nicht zu stoppen gewesen, 536 Siege am Stück bedeuteten einen neuen Rekord - die alte Bestmarke war schon lange pulverisiert. Erst Mitte Februar brachte der Niederländer 'damesheet' dem dänischen Wunderkind die erste FUT Champions-Niederlage bei. Die Szene huldigte kollektiv einem Teenager, der gerade erst seinen 15. Geburtstag gefeiert hatte.

Sportlich läuft es in FIFA 22 gut für 'Anders', in der Community erfährt er jedoch massiven Gegenwind. Twitter/RBLZ_Vejrgang

'Anders' wurde zum weltweiten Phänomen, auch die großen Medien außerhalb des eSport-Ökosystems feierten das FIFA-Juwel der "Roten Bullen".

Vejrgang, der aufgrund seines massiven Erfolgs, aber auch seiner Art immer wieder aneckt, avancierte zum Gesicht der Szene, bevor er überhaupt alt genug ist, an offiziellen FIFA-Turnieren teilzunehmen. 2022 wird er 16 - und darf seine Fähigkeiten auf der großen Bühne unter Beweis stellen.

Von einen Leipziger zum anderen: Umut 'Umut' Gültekin wurde am 16. Februar offiziell als eFootballer des Jahres 2020 presented by BenQ Mobiuz geehrt, er löste damit den immer noch amtierenden Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous ab.

'Umut' war in FIFA 20 senkrecht durchgestartet und hatte sich unter anderem durch einen zweiten Platz beim dritten FUT Champions Cup in der FIFA-Elite etabliert.

März: Heidenheim gewinnt VBL CC, EA Gate erschüttert die Szene

Am 28. März besiegelte Denis 'Denis' Müller, einer der stärksten deutschen Spieler der FIFA 21-Saison, mit einem 2:0 gegen Erol 'Erol_96x' Bernhardt vom FC St. Pauli den ersten Vereinsmeistertitel des 1. FC Heidenheim.

Das Team von der Brenz ließ in der neu geschaffenen Finalrunde der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor nicht nur den Hamburger Endspielgegner, sondern auch Top-Favorit RB Leipzig hinter sich und triumphierte.

Der 1. FC Heidenheim geht als Titelträger aus der Saison 2020/21 der VBL Club Championship hervor. DFL

Noch größere Wellen schlug international der EA-Gate-Skandal, in dessen Rahmen sich Mitarbeiter des FIFA-Entwicklers durch Insider-Handel mit FUT-Ikonen finanziell bereichert haben sollen.

EA SPORTS selbst reagierte und stellte interne Untersuchungen an, das Image des Videospielgiganten war dennoch nachhaltig beschädigt - nicht zum letzten Mal in diesem Jahr stand der Publisher im Mittelpunkt der Kritik.

April: kicker eSport erfindet sich neu, Kevin Assia hört auf

Im "verflixten siebten Jahr" nach der Gründung von kicker eSport 2014 erhielt die Ressortseite einen neuen Anstrich inklusive frischem Logo.

Zudem überträgt der Twitch-Kanal regelmäßig kicker eSport Talks zu aktuellen Themen mit prominenter sowie meinungsstarker Besetzung. Weitere Formate und Änderungen stehen noch bevor, der eSport expandiert und entwickelt sich zur festen Säule des kicker.

Na Logo: kicker eSport erfindet sich neu. kicker eSport

Verabschieden mussten sich die FIFA-Fans dagegen von Kevin Assia, der seine aktive eSport-Karriere Anfang April beendete.

"Keine Nerven mehr" hatte der Kultspieler laut eigener Aussage, er blickte auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück: Bei der Weltmeisterschaft 2016 zog er in die K.o-Phase ein, Legendenstatus erreichte er aber vor allem durch seinen Sieg in der Virtual Bundesliga-Saison 2012/13 - bei der Premiere des Wettbewerbs.

Mai: Wormser ePokal-Märchen, 'Dr. Erhano' hängt Kittel an den Nagel

Acht Jahre nach Assias ersten VBL-Titel zog der DFB nach und veranstaltete die erste Spielzeit im DFB-ePokal. Der Sensationssieger hieß am 9. Mai Celtic Worms FC, mit Philipp 'Eisvogel' Schermer, Kai 'Hensoo' Hense und Yüksel 'Bomber_Yuksel' Diker drängten sich drei Profis aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht - die beiden Erstgenannten wurden anschließend (erneut) in die deutsche eNationalmannschaft aufgenommen.

'Hensoo', 'Eisvogel' und 'Bomber_Yüksel' nehmen ihren Pokal entgegen. DFB/Lukas Schulze

Etwas begann, etwas anderes endete - in diesem Fall die Karriere von Erhan 'Dr. Erhano' Kayman. Dreimal wurde er deutscher Meister, zuletzt 2020 im Verein mit dem SV Werder Bremen. Kurios: 'Dr. Erhano' brachte das Kunststück zustande, sowohl in PES als auch in FIFA die nationale Krone zu erlangen. Inzwischen ist Kayman bei kicker eSport als Kolumnist und Experte tätig, er lässt die Fans und Leser an seinem Fachwissen teilhaben.

Juni: 'Umut' wird im zweiten Anlauf deutscher Meister

Den Vereinstitel hatte 'Umut' mit RB Leipzig trotz Favoritenrolle im März noch verpasst, die Einzelmeisterschaft Anfang Juni konnte ihn aber mehr als entschädigen. Im VBL-Traumfinale setzte sich Gültekin gegen den Xbox-Sieger 'DullenMIKE' durch: Im großen Showdown der beiden damals wohl besten FIFA-Spieler Deutschlands behauptete sich der RBLZ-Mann nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 3:1.

'Umut' sichert sich die Schale. imago images/motivio

'Umut' trat damit die Nachfolge des Augsburgers Yannic 'Yannic0109' Bederke an und unterstrich seinen Anspruch, nationaler Branchenprimus zu sein, eindrucksvoll.

"Es war ein sehr harter Weg seit November", meinte Gültekin nach dem Cross-Konsolen-Finale. "Es hat sich sieben Monate gezogen. Für diesen Erfolg habe ich alles gegeben. Ich bin glücklich, dass ich das Ding jetzt endlich gewonnen habe."

Juli: FIFAe World Cup fällt aus, mit 'deto' geht die nächste Ikone

Schock zu später Stunde: Am Abend des 25. Juli teilten EA SPORTS und die FIFA mit, dass der FIFAe World Cup auch 2021 nicht stattfinden kann - die Weltmeisterschaft fiel im zweiten Jahr in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer.

Pikant an der Entscheidung war das Timing, denn bis zum ursprünglichen Termin waren es keine zwei Wochen mehr. Benedikt 'BeneCR7x' Bauer, Mustafa 'xMusti19' Cankal und 'Denis' schauten als deutsche Qualifikanten in die Röhre - auch der FIFAe Nations Cup fiel aus.

Mit Kai 'deto' Wollin verliert die deutsche FIFA-Szene eines ihrer Aushängeschilder. Bayer 04 Leverkusen

Und der Juli brachte noch eine traurige Nachricht mit sich - zumindest aus Sicht aller Leverkusen-Fans: Kai 'deto' Wollin, der zuletzt bei der Werkself unter Vertrag gestanden hatte, legte den Controller zur Seite und trat vom professionellen FIFA-eSport zurück. Der Routinier hatte in der VBL-Saison 2019/20 nach sportlich schwierigen Jahren ein beeindruckendes Comeback gegeben und war sogar Vizemeister geworden.

August: Neue FIFA-Konkurrenz, Schalke und 'Tim Latka' trennen sich

Wie Pilze aus dem Boden schossen im Spätsommer selbst erklärte Konkurrenten für EA SPORTS und die FIFA-Reihe: Zunächst kündigte sich Mitte August GOALS an, eine Woche später folgte per gamescom-Paukenschlag UFL.

Ersterer Titel setzt unter anderem auf die Expertise von FIFA-Chefkritiker Kurt 'Kurt' Fenech, UFL wiederum ließ seitdem mit einigen großen Partnerschaften aufhorchen.

Seit 2016 hatte 'Tim Latka' den FC Schalke 04 in den FIFA-Titeln vertreten. FC Schalke 04

Selten wurden die Korrelationen zwischen Fußball und eFootball derart offenkundig wie beim FC Schalke 04 nach dem Bundesliga-Abstieg. FIFA-Aushängeschild und Kapitän Tim 'Tim Latka' Schwartmann verließ die Knappen Ende August - die Vorstellungen von der Zukunft seien "zu weit auseinandergegangen".

Im Zuge der Schalker Einsparmaßnahme wurden auch der LEC-Slot verkauft und bedingt durch Konamis kompetitiv unspielbares "eFootball" das PES-Team aufgelöst.

September: 'Tom' wird Rekordtransfer, PlayStation übernimmt

Große Resonanz erzeugte im September der Wechsel des englischen Spitzenspielers Tom 'Tom' Leese von Hashtag United zu EXCEL Esports. Für eine kolportierte Ablösesumme von zwischen 50.000 und 100.000 britischer Pfund ging der Transfer über die Bühne - einmalig im FIFA-eSport.

Während der Vorgang von außerhalb der Szene infrage gestellt wurde, betrachtete ihn die Community fast einstimmig als großen Schritt der Professionalisierung.

Tom 'Tom' Leese und sein Wechsel könnten die Tür für weitere Megatransfers im FIFA-eSport öffnen. EXCEL Esports

Ob ein solcher den Veranstaltern der FIFA 22 Global Series auch gelungen ist? Allzu viele Änderungen wurden mit dem neuen EA-Titel nicht eingeführt - interessant war in erster Linie das Einstampfen der Konsolen-Dualität.

Die großen FIFA-Zeiten der Xbox sind vorüber, die offiziellen Turniere werden ausschließlich an der PlayStation durchgeführt. Ein harter Schlag für Microsoft und alle Profis, die an der Xbox beheimatet waren.

Oktober: FIFA 22 mit weltweitem Release, Umbenennung 2022?

Am 1. Oktober erfolgte die weltweite Veröffentlichung von FIFA 22, die größte Innovation stellte das komplett überarbeitet kompetitive System in FUT dar - die Weekend League war nicht mehr dieselbe.

Die internationale Fachpresse vergab überwiegend gute Kritiken für den neuen Ableger, dank des Debakels um PES-Nachfolger eFootball 2022 baute EA SPORTS seine Vorherrschaft gegenüber Konami weiter aus.

Viele Spieler mogelten sich zu Rang eins in FUT. Das hat jetzt Konsequenzen. kicker eSport

Problemfrei ist aber auch FIFA 22 nicht, der erste große Aufreger ereignete sich noch im Oktober: Die Rückkehr des No-Loss-Glitches sorgte für eine flächendeckende Verfälschung der Weekend League-Resultate, der Entwickler reagierte mit einer mehr als 30.000 Nutzer umfassenden Bannwelle. Vor der eigenen Tür kehrte EA zumindest öffentlich nicht, für viele Fans war die Konsequenz zu kurz gedacht.

Noch lange nicht in trockenen Tüchern ist der womöglich bevorstehende Kulturschock aller FIFA-Fans: Im Oktober tat EA SPORTS im Nebensatz einer Mitteilung kund, dass eine Prüfung auf Trennung von der FIFA angestrebt wird.

Damit einhergehen würde wohl eine Umbenennung der populären Videospielreihe, den Begriff "EA SPORTS Football Club" hat der Entwickler angeblich bereits markenrechtlichen schützen lassen.

November: eSport-Auftakt mit deutschem Qualifier-Dämpfer

Im vorletzten Monat des Jahres 2021 wurde die eSport-Saison für FIFA 22 eröffnet, national bedeutete dies den Start der VBL Open und der VBL Club Championship.

International fand die erste FUT-Saison ihr Ende, fast ein Drittel der Qualifikanten für den Osteuropa-Qualifier der FIFA 22 Global Series stammten aus Deutschland. Die Dominanz aus FIFA 21 schien sich zunächst fortzusetzen.

Der amtierende dänische Meister gewinnt den ersten FGS-Qualifier in der Zone Europa Ost. FIFA

Beim Qualifier selbst erfolgte allerdings der Dämpfer: Koray 'KKoray_' Kücükgünar vom VfL Bochum war mit seinem Viertelfinaleinzug schon erfolgreichster Deutscher, mit der Titelvergabe hatten die hiesigen Profis letztlich nichts zu tun.

Die DFB-Spitze um 'Umut' und 'DullenMIKE' fremdelt noch mit FIFA 22, was sich auch beim spektakulärsten FIFA-Großereignis im Dezember zeigen sollte.

Dezember: Doch kein TOTY Cup, Eligella XMAS Cup rasiert

Während EA SPORTS den neu konzipierten TOTY Cup Anfang Dezember coronabedingt schon wieder absagen musste, zeigte Content Creator Elias Nerlich, wie ein Offline-Event auch im Winter 2021 ausgetragen werden kann.

Der Eligella XMAS Cup sponsored by CosmosDirekt setzte nach zwei Jahren ohne eSport vor Ort ein Ausrufezeichen, der Zuschauerzuspruch war entsprechend gigantisch. Auch kicker eSport war als Sponsor und Medienpartner mit an Bord.

Nerlich präsentiert reichweitenstarten Offlinecup. kicker eSport

585.000 Menschen verfolgten den Eligella XMAS Cup insgesamt, allein das extrem spannende Finale verzeichnete 150.000 Rezipienten - Zahlen, von denen EA SPORTS und die FIFA im Rahmen der Global Series-Übertragungen nur träumen können. Die Krone und das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro schnappte sich mit Lucio 'HHezerS' Vecchione ein Außenseiter, für den besten Deutschen 'MoAuba' war im Halbfinale Schluss.

Der Triumphzug Nerlichs und seines Eligella XMAS Cup könnte ein Fingerzeig für 2022 gewesen sein, die Community lechzt nach Offline-Events der Global Series. Angesetzt sind mit FIFAe World Cup, FIFAe Club World Cup, FIFAe Nations Cup sowie TOTS Cup einige Highlights - mit entsprechender Vorbereitung und passenden Sicherheitsmaßnahmen erscheint eine Durchführung im kommenden Sommer realistisch.