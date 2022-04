Rekorde: Die meisten Zuschauer, Doppelpacker, Eigentore ...

Rund um den 1. Mai feiert die Bundesliga den 2000. Spieltag ihrer Geschichte. Und blickt auf etliche Superlative zurück.

BVB-Fans am Tag mit den meisten Zuschauern: Am 33. Spieltag der Saison 2009/10 kamen 485.210 Anhänger. imago sportfotodienst

1963 startete die Bundesliga ihr Erfolgsgeschichte. Fast 59 Jahre später steht ein besonderes Jubiläum auf dem Programm: Der 32. Spieltag ist gleichzeitig der 2000. der BL-Historie.

Und das Oberhaus blickt dabei auf viele Superlative und Rekorde zurück. Wir präsentieren hier eine Auswahl, die über die bekannten Bestmarken hinausgeht.

Der über den längsten Zeitraum verteilte Spieltag

Über den längsten Zeitraum verteilt war der 17. Spieltag der Saison 1988/89. Der eigentliche Spieltag fand am 2. Dezember 1988 statt; das Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach 139 Tage später am 20.04.1989. Das Spiel war ausgefallen wegen zu starken Schneefalls in Hamburg.

Spieltag mit den meisten torlosen Spielen

Am 20. Spieltag der Saison 1998/99 gab es gleich fünf torlose Partien.

Spieltag mit den meisten Partien mit demselben Ergebnis

Am 29. Spieltag der Saison 1966/67 endeten sechs Partien mit 1:1.

Spieltag mit den meisten knappen Siegen

Am 7. Spieltag der Saison 2002/03 und am 34. Spieltag der Saison 2001/02 wurden je acht von neun Partien mit lediglich einem Tor Unterschied gewonnen. 2001/02 gewann einzig 1860 München mit 4:2 gegen Gladbach; 2002/03 Werder Bremen mit 4:1 gegen den VfL Bochum.

Spieltag mit den meisten Siegen nach Rückstand

An drei Spieltagen gelang es bislang je fünf verschiedenen Teams noch nach einem Rückstand zu gewinnen: 5. Spieltag 1972/73; 28. Spieltag 2013/14 und 34. Spieltag 2010/11.

Die meisten Teams, die zwischenzeitlich im Rückstand lagen

Am 28. Spieltag der Saison 2013/14 mussten 15 der 18 Teams zwischenzeitlich einem Rückstand hinterherlaufen. Einzig Schalke (gegen Hertha), Braunschweig (gegen Leverkusen) und Mainz (gegen Augsburg) lagen an dem Spieltag nie zurück.

Die meisten unterschiedlichen Torschützen an einem Spieltag

Am 32. Spieltag der Saison 1983/84 trafen 43 unterschiedliche Spieler in der Bundesliga.

Die meisten Doppelpacker an einem Spieltag

An zwei Spieltagen gab es zehn verschiedene Spieler, die je einen Doppelpack erzielten: am 15. Spieltag der Saison 1984/85 und am 34. Spieltag der Saison 2001/02.

Die meisten Eigentore an einem Spieltag

Am 5. Spieltag der Saison 2015/16 trafen fünf Spieler ins eigene Tor.

Die meisten Tore in der 90. Minute oder später

An zwei Spieltagen fielen jeweils sechs Tore in der 90. Minute oder später: Am 11. Spieltag der Saison 2019/20 und am 3. Spieltag der Saison 2021/22.

Meiste Zuschauer

Am 33. Spieltag der Saison 2009/10 kamen 485.210 Zuschauer zu den neun Bundesliga-Partien.

Spieltag mit den meisten Trainerwechseln

Nach dem 22. Spieltag der Saison 1964/65 verließen vier Bundesliga-Trainer ihren Verein: Josef Schneider (Hertha BSC), Rudi Gutendorf (MSV Duisburg), Günter Brocker (1. FC Kaiserslautern) und Kurt Baluses (VfB Stuttgart).

Drei Wechsel nach einem Spieltag gab es fünfmal; zuletzt am 26. Spieltag der Saison 2009/10, als Armin Veh den Hamburger SV verließ, Pierre Littbarski den VfL Wolfsburg und Felix Magath den FC Schalke 04.

Längste Dauer, bis das erste Tor des Spieltags fiel

Am 20. Spieltag der Saison 2005/06 fiel das früheste Tor des Spieltags erst in der 37. Minute. Marco Streller traf zum 1:0 für den 1. FC Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Spieltag mit den meisten eingesetzten Spielern

Am 34. Spieltag der Saison 2020/21 wurden 284 Spieler eingesetzt.

Spieltag mit dem geringsten Anteil an deutschen Torschützen in der Liga

Am 19. Spieltag der Saison 2002/03 traf nur ein deutscher Spieler ins gegnerische Tor. Harry Koch für den 1. FC Kaiserslautern gegen Schalke 04 in der 90. Minute. Neben Koch erzielte noch ein zweiter deutscher Spieler an besagtem Spieltag ein Tor, Stefan Schnoor (VfL Wolfsburg) traf gegen Gladbach aber ins eigene Tor. Die anderen 16 Tore erzielten Spieler, die nicht für den DFB spielberechtigt waren.