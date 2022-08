Rekordablöse: Höjlund verlässt Sturm Richtung Bergamo

Der SK Sturm hat am Samstag den Wechsel von Ramus Höjlund zu Atalanta Bergamo vermeldet. Die Grazer erhalten für den Dänen eine Rekordablöse in Höhe von rund 17 Millionen Euro.

Der SK Sturm Graz hat das größte Transfergeschäft seiner Vereinsgeschichte unter Dach und Fach gebracht: Wie der Verein am Samstag mitteilte, wechselt Rasmus Höjlund mit sofortiger Wirkung zu Atalanta Bergamo. Der 19-jährige Stürmer, dessen Arbeitspapier in der steirischen Landeshauptstadt noch bis 2026 gelaufen wäre, unterschrieb beim italienischen Erstligisten einen längerfristigen Vertrag. Die Ablösesumme für den Dänen soll bei rund 17 Millionen Euro zuzüglich etwaiger Boni liegen.

"Dieser Transfer bestärkt uns auf unserem Weg, auf junge Spieler zu setzen und ist ein Zeichen für die großartige Arbeit unseres Trainerteams, das diese jungen Spieler weiterentwickelt und auf die nächste Stufe hebt", so Sportdirektor Andreas Schicker über den Abgang des 19-jährigen Angreifers, der in 21 Pflichtspielen für Sturm Graz zwölf Tore und vier Assists verbuchen konnte.

Den bisher größten Erlös brachte Kelvin Yeboah ein, der erst im vergangenen Winter für kolportierte 6,5 Millionen Euro an den FC Genua verkauft wurde. Daraufhin lotste Sturm Höjlund für 1,8 Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Graz. Aufgrund einer Transferbeteiligung wird auch der dänische Hauptstadtverein von Höjlunds neuerlichem Wechsel profitieren, die Rede ist von 2,7 Millionen Euro.

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker hatte einen Wechsel des Teeangers in diesem Transfersommer im kicker-Interview zuletzt ausgeschlossen, angesichts der hohen Ablösesumme blieb dem 36-Jährigen aber kaum eine andere Wahl, wie er betonte: "Es steht außer Frage, dass wir Rasmus gerne weiter hier in Graz gesehen und sportlich noch weiter geformt hätten. Schlussendlich muss man allerdings klar festhalten, dass wir ihm den Transfer in eine der Top-Ligen Europas nicht verwehren wollten, auch wenn der sportliche Verlust natürlich schwer wiegt. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg und bin absolut überzeugt, dass Rasmus weiter hart an sich arbeiten wird und eine fantastische Zukunft vor sich hat."

Dem stimmt auch Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich zu: "Nach intensiven Tagen und harten Verhandlungen wünsche ich Rasmus Højlund alles Gute und viel Erfolg für seine neue Aufgabe in Italien. So schwer sein Abgang sportlich wiegt, umso mehr bestärkt er uns in unserem Weg, junge Spieler mit Top-Potential nach Graz zu holen und zu entwickeln. Der SK Sturm hat sich einmal mehr als hervorragendes Sprungbrett und Top-Entwicklungsplattform bewiesen. Die Rekord-Ablösesumme ist ein eindeutiges Indiz für unsere kontinuierliche, hervorragende Arbeit und wird uns weitere Schritte in der Gesamtentwicklung des Vereins ermöglichen."