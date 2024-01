Rekord-Vertrag: Head Coach Spoelstra verlängert wohl bei den Miami Heat

Die Miami Heat haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Head Coach Erik Spoelstra auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 53-Jährige soll für acht Jahre verlängert haben - zu Rekordbezügen.

Wird auch in Zukunft die Geschicke der Miami Heat von der Seitenlinie aus leiten: Head Coach Erik Spoelstra. NBAE via Getty Images

Nach Informationen von ESPN haben sich Spoelstra und die Heat auf ein neues Arbeitspapier geeinigt, das den Erfolgscoach für acht weitere Jahre an das Franchise bindet. Der Deal soll demnach über 120 Millionen Dollar wert sein - einen höher dotierten Vertrag hat noch kein Coach im US-Sport unterschrieben.

Spoelstra, der als Spieler zwei Jahre lang in Deutschland in der zweiten Bundesliga beim TuS Herten aktiv war, bekleidet seit 2008 den Posten des Head Coaches bei den Miami Heat. Zuvor hatte er sich in der Organisation vom Video-Analysten zum Cheftrainer hochgearbeitet, seine Laufbahn bei den Heat begann 1995. Mittlerweile gilt er als einer der besten Head Coaches der NBA und erfährt ligaweit höchsten Respekt.

Er dirigierte das Superteam um LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh Anfang der 2010er-Dekade zu zwei Championships - auch dank der Rückendeckung von Heat-Präsident Pat Riley, dessen Nachfolger Spoelstra war. Berichten zufolge wollte James Spoelstra zu Beginn der gemeinsamen Zeit in Miami loswerden, Riley aber hielt an Spoelstra fest. Das sollte sich auszahlen.

Zwölfmal Play-offs in 15 Jahren als Heat-Coach

Auch nach dem Abgang von James 2014 führte Spoelstra Miami noch zweimal in die NBA Finals, in denen sich das um Jimmy Butler und Bam Adebayo neuformierte Team allerdings jeweils geschlagen geben musste - 2020 gegen die Lakers (2-4) und 2023 gegen die Denver Nuggets (1-4). In seinen bisherigen 15 Spielzeiten als Heat-Coach erreichte Miami unter Spoelstra zwölfmal die Play-offs, auch in der aktuellen Saison, seiner 16., liegen die Heat auf Play-off-Kurs.

Die Wertschätzung des Teams zeigt sich nun in dem Rekordvertrag - zwar bekommt in der NBA Spurs-Coach Gregg Popovich ein höheres Jahresgehalt überweisen (19 Millionen Dollar pro Saison laut ESPN), doch das Gesamtvolumen des neuen Vertrags setzt neue Maßstäbe.

Unter den noch aktiven Head Coaches in der besten Basketballliga der Welt haben in der Regular Season nur Popovich (1371) und Pacers-Coach Rick Carlisle (917) mehr Siege gesammelt als Spoelstra (725). In der Liga-Historie belegt er damit Rang 19. Seine Gesamtbilanz beläuft sich auf 725 Siege und 506 Niederlagen in der Regular Season (Siegquote: 58,9 Prozent) sowie auf 184 Siege und 109 Niederlagen in den Play-offs (Siegquote: 59,2 Prozent).