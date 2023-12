Rekord-Torschütze und ägyptischer Nationalspieler: Zwei Verlängerungen bei Telekom Veszprem

Telekom Veszprem bastelt weiter am Kader: Der ungarische Teilnehmer der Handball Champions League hat sowohl seinen Rekord-Torschützen als auch einen ägyptischen Nationalspieler bis 2026 an sich gebunden.

Rechtsaußen Gasper Marguc hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Veszprem um zwei Jahre verlängert. Der im Juli 2014 vom RK Celje gekommene Marguc ist nun also bis 2026 an Telekom Veszprem gebunden. Mit Veszprem wurde der slowenische Nationalspieler fünf Mal ungarischer Meister, sieben Mal Pokalsieger, stand drei Mal im Champions League-Finale und hat fünf Mal die SEHA-League gewonnen.

Im Jahr 2021 wurde Gasper Marguc mit dem Carlos-Perez-Preis ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung der Veszprem-Fans; er ist eine echte Ikone und der Rekord-Torschütze der Mannschaft. In dieser Saison traf er bislang 82 Mal in 23 Spielen. Während seiner Zeit in Veszprem hat insgesamt er 1.511 Tore in 410 Einsätzen erzielt.

Auch Yehia Elderaa hat seinen Kontrakt bei den Ungarn um weitere zwei Jahre verlängert. Der Rückraumspieler wechselte im Juli 2022 von Zamalek nach Veszprém. In dieser Zeit hat der ägyptische Nationalspieler insgesamt 68 Spiele bestritten, in denen er 184 Tore erzielt hat.

In der laufenden Saison hat er 16 Mal das Veszprem-Trikot getragen und insgesamt 46 Tore erzielt. Bislang hat Yehia Elderaa mit Telekom Veszprem je ein Mal die ungarische Meisterschaft, den ungarischen Pokal und die SEHA-League gewonnen.

red