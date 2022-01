Rekord-Stadion, Übertragung, Halbzeitshow: Fragen und Antworten zum Super Bowl 2022

Ein neuer Termin, das teuerste Stadion der Welt und gleich fünf Stars bei der Halbzeitshow: Alles Wissenswerte zu Super Bowl LVI ...

Wann findet der Super Bowl 2022 statt?

Der Super Bowl wird in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2022 MEZ ausgetragen. Damit rückt die NFL von ihrem jahrelangen Dogma ab, das Endspiel am ersten Sonntag im Februar auszutragen. Grund für den späteren Termin ist die Verlängerung der Regular Season, die 2021/22 erstmals 18 statt bislang 17 Spieltagen umfasste. Kick-off ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Wo wird der Super Bowl ausgetragen?

Austragungsort des Endspiels ist das SoFi Stadium in Los Angeles, genauer gesagt in der angrenzenden Stadt Inglewood. Bereits 2016 wurde dem sich damals noch nicht einmal im Bau befindlichen Stadion der Zuschlag für den Super Bowl 2021 gegeben. Wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten wurde das Spiel letztlich nach Tampa vergeben und Los Angeles mit der Austragung für 2022 betraut. Die Arena wurde im August 2020 eröffnet und hat eine Kapazität von gut 70.000 Zuschauern. Die Kosten des hochmodernen Gesamtkomplexes werden auf knapp fünf Milliarden US-Dollar geschätzt, das SoFi Stadium gilt damit als teuerstes Stadion der Welt. In der NFL ist es die Heimspielstätte der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers.

Zum wievielten Mal findet der Super Bowl 2022 statt?

Der Super Bowl wird 2022 zum 56. Mal ausgetragen, in römischen Ziffern LVI. Offiziell heißt das Event erst seit 1969 "Super Bowl", die beiden ersten Austragungen des damaligen "AFL-NFL World Championship Game" der Jahre 1967 und 1968 wurden erst im Nachhinein zu Super Bowl I und II deklariert.

Welchen Pokal bekommt der Gewinner?

Seit der ersten Austragung erhält der Super-Bowl-Sieger einen 3,5 Kilogramm schweren und 55 Zentimeter hohen Pokal aus Sterlingsilber, die "Vince Lombardi Trophy". Benannt wurde die Trophäe nach dem legendären Coach der Green Bay Packers, der die beiden ersten Ausgaben des Super Bowls gewann und 1970 verstarb. Zusätzlich erhalten alle Mitglieder der Siegermannschaft einige Wochen nach dem Endspiel einen eigens angefertigten Ring.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Das alljährliche Spektakel in der Halbzeit des Spiels ist einer der Gründe für die große Beliebtheit des Super Bowls auch in sportfernen Zuschauergruppen. Am 30. September 2021 wurde bekanntgegeben, dass in der Halbzeitshow 2022 die Rapper Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und Kendrick Lamar sowie die R&B-Sängerin Mary J. Blige auftreten werden.

Wie viele Menschen schauen den Super Bowl?

Im Jahr 2021 erreichte der Super Bowl weltweit 96,4 Millionen Zuschauer. Es war die niedrigste Zahl seit 2007. In den Jahren zuvor lag der Zuschauerschnitt in der Regel bei knapp über 100 Millionen.

Wer ist Rekordgewinner des Super Bowls?

Sowohl die New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) als auch die Pittsburgh Steelers (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008) haben den Super Bowl insgesamt sechsmal gewonnen und damit so oft wie kein anderes Team. Beide Mannschaften erreichten auch in dieser Saison die Play-offs, verabschiedeten sich aber bereits in der Wild Card Round. Rekordsieger unter den Spielern ist Tom Brady, der die Patriots zu allen sechs Triumphen führte, zusätzlich 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers gewann und damit auf sieben Ringe kommt. Die Titelverteidigung gelang aber nicht, in der Divisional Round verloren die Bucs gegen die Los Angeles Rams.

Auf einen Blick: Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Wo wird der Super Bowl im TV übertragen?

Der Super Bowl 2022 ist in Deutschland im Free TV zu sehen. ProSieben überträgt das Spiel live. Zusätzlich ist das Spiel im Stream auf ran.de sowie über den Streamingdienst "DAZN" zu sehen. Die US-amerikanische Original-Übertragung kann über den "NFL Game Pass" kostenpflichtig gebucht werden.