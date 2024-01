Rekord-Prämie für Handballer bei Titelgewinn

Die deutschen Spieler haben für die anstehende Handball-EM satte Erfolgsprämien in Aussicht gestellt bekommen: Wie die Bild berichtete, würde jeder Spieler 30.000 Euro für den Titelgewinn erhalten.

Insgesamt müsste der Deutsche Handballbund (DHB) demnach bei einem Titelgewinn bei der Heim-EM bis zu 600.000 Euro ausschütten, laut der Meldung des SID knapp 100.000 Euro mehr als noch bei der WM im vergangenen Jahr.

Wird die DHB-Auswahl im eigenen Land Zweiter, würden die Spieler jeweils 25.000 Euro erhalten, für Platz drei 18.000 und für den vierten Rang 12.000. Ab Platz fünf gehen die Handballer leer aus. Die Prämien hatten zuvor Kapitän Johannes Golla und Timo Kastening mit dem DHB ausgehandelt.

Dazu zählt auch ein spezieller Bonus: Sollte Deutschland die Hauptrunde ohne Minuspunkte erreichen, erhalten die Spieler insgesamt 50.000 Euro. In der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf die Schweiz, Nordmazedonien und Vizeweltmeister Frankreich. Das Eröffnungsspiel gegen die Schweizer steigt am kommenden Mittwoch vor über 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena.

