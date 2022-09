Rekord-Nationalspieler Matthäus trainiert E-Jugend-Team

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus trainiert mit großer Freude die E-Jugend-Mannschaft seines Sohnes. "Ich will für die Jungs das Beste, dass sie Spaß haben und sich vielleicht weiterentwickeln", sagte der 61-Jährige am Donnerstag in München.

Mit Leidenschaft dabei: Lothar Matthäus trainiert den TSV Grünwald. picture alliance/dpa/Kolbert-Press