Rekord inklusive: Swiatek gewinnt in Peking

Iga Swiatek hat offensichtlich zu ihrer Form zurückgefunden. Die Polin setzte sich am Sonntag mit 6:2, 6:2 gegen Ludmilla Samsonova aus Russland durch und feierte ihren insgesamt 16. Titel auf der Tour.

Geballte Faust: Iga Swiatek. VCG via Getty Images

Iga Swiatek, die vor wenigen Wochen ihren Nimbus als Nummer 1 der Welt verloren hatte, zeigte sich in Peking weiter von ihrer Schokoladenseite. Einen Tag, nachdem sie Coco Gauffs beeindruckende Serie von 16 Siegen in Folge beendet hatte, gab sie sich gegen Ludmilla Samsonova keine Blöße und gewann klar - insgesamt gab sie über das gesamte Turnier hinweg nur einen Satz ab.

Gegen Samsonova nutzte sie die etwas langsameren Bedingungen an einem kühlen Abend clever aus, entschärfte das Power-Tennis ihrer Gegnerin und glänzte vor allem mit ihrer Genauigkeit. Beachtlich: Swiatek leistete in Satz eins keinen einzigen "unforced Error". Insgesamt brauchte die Polin 69 Minuten, um sich durchzusetzen.

Neue Bestmarken für Swiatek

Im neunten Match war es der achte Sieg von Swiatek gegen "Lieblingsgegnerin" Gauff, und auch gegen Samsonova hat sie eine starke Bilanz: drei Siege aus drei Matches. Samsonova war zuvor durchaus überraschend durch ein 7:6 (9:7), 6:3 gegen die Kasachin Elena Rybakina, Wimbledon-Siegerin von 2022, ins Endspiel eingezogen. Ihre Finalteilnahme beschert der Russin die Rückkehr in die Top 20 der Weltrangliste.

Für die 22 Jahre alte Swiatek war es der fünfte Titel in dieser Saison. Die Polin schaffte damit ein besonderes Kunststück, gewann sie doch in zwei aufeinanderfolgen Jahren fünf oder mehr Titel - das hatte zuletzt Serena Williams (USA) 2014 und 2015 geschafft.

Es war bereits ihr sechster Titel bei einem 1000er Turnier, was sie zur ersten Spielerin in der Geschichte macht, die so viele "Big Titles" vor dem 23. Geburtstag holte - bislang hatte sie sich diese Bestmarke mit Caroline Wozniacki (Dänemark) geteilt.