Rekord inklusive: Djokovic nach Arbeitssieg im Halbfinale

Novak Djokovic hat sich als erster Spieler für das Halbfinale der US Open qualifiziert. Der 36-Jährige bekleckerte sich gegen Taylor Fritz aber nicht mit Ruhm. Am Ende stand ein Arbeitssieg - und ein weiterer Rekord.

Bei brutalen äußerlichen Bedingungen, in New York war es heiß und sehr schwül, erwischten beide Spieler einen nervösen Start. Bezeichnend: Im vierten Spiel hatte Fritz schon 13 Fehler ohne Not produziert, bei Djokovic waren es da auch schon sieben. Der Serbe zeigte in dieser Phase gewiss nicht sein bestes Tennis, für seine Verhältnisse spielte er eher durchwachsen - feine Aktionen wie sein wunderbarer Cross-Volley zum zwischenzeitlichen 3:1 hatten Seltenheitswert.

"Nole" profitierte allerdings in seinem 13. US-Open-Viertelfinale davon, dass der US-Amerikaner, der bis dato bei einem Grand Slam noch nie gegen einen Top-10-Spieler gewinnen hatte können, Fehler an Fehler aneinanderreihte. So ging der erste Satz am Ende vom Ergebnis her etwas zu deutlich mit 6:1 an den Serben.

Und auch in Durchgang zwei wirkte Fritz lange orientierungs- und ratlos. Djokovic wiederum wirkte in dieser schweißtreibenden Angelegenheit körperlich etwas angeschlagen, ging in den kurzen Pausen zwischen den Ballwechseln immer mal wieder in die Knie. Die äußeren Bedingungen machten dem Weltranglistenzweiten offensichtlich zu schaffen, ebenso sein eigener Aufschlag, der immer wieder wackelte.

Durchwachsene Leistung reicht dem "Djoker"

Djokovic brachte seine Services letztlich aber doch mit Glück und Geschick immer irgendwie durch, während Fritz sein erstes Aufschlagspiel überhaupt erst im fünften Spiel des zweiten Satzes zum 3:2 durchbrachte - da lag der 25-jährige Kalifornier aber schon wieder Break zurück. Das kostete ihn am Ende bereits den Satz.

Fritz, der bis dato alle seine sieben Duelle mit dem "Djoker" verloren hatte, stand demnach vor der Mammutaufgabe, gegen den Rekord-Grand-Slam-Champion einen 0:2-Satzrückstand wettmachen zu müssen. Der Amerikaner hatte nicht mehr viel zu verlieren, spielte daher auch befreiter auf - auf einmal wurde das Match offener und das Publikum kam auch.

Djokovic ärgert sich: Spannung im Dritten

Erlaubte sich schlicht zu viele Fehler: Taylor Fritz. IMAGO/USA TODAY Network

Endlich kam so etwas wie Spannung auf, die Djokovic mit einem Break zum 4:3 beinahe wieder rausgenommen hätte. Doch der Belgrader kassierte sofort das Re-Break, was ihn enorm fuchste - angesäuert schickte er in dieser Phase zwei Leute aus seiner Box raus.

Zum Glück für Djokovic konnte Fritz aus dieser emotionalen Schieflage seines Gegners kein Kapital schlagen, vielmehr erlaubte sich der Amerikaner direkt drei leichte Fehler und fand sich urplötzlich in einer Situation wieder, in der sein Kontrahent zum Matchgewinn aufschlug. Diese Chance ließ sich "Nole" nicht nehmen, seinen zweiten Matchball nutzte er nach 2:35 Stunden zum 6:1, 6:4, 6:4-Sieg.

Am Ende stand ein neuer Rekord. Djokovic erreichte zum 47. Mal in ein Grand-Slam-Halbfinale, womit er Roger Federer einen weiteren Rekord abluchste. In der Runde der letzten Vier geht es für den "Djoker" nun auf jeden Fall wieder gegen einen "Local Hero". Im Halbfinale bekommt er es mit dem Sieger der Partie Ben Shelton (20) gegen Frances Tiafoe (25) zu tun - zwei weitere US-Amerikaner, die sich aufgemacht haben, die langjährige Ebbe im US-Herrentennis zu beenden.