Rekord geknackt: LeBron James ist bester Punktesammler der NBA-Geschichte

LeBron James hat es geschafft und den Punkterekord in der NBA gebrochen. Nach fast 39 Jahren ist Kareem Abdul-Jabbar als Nummer 1 abgelöst.

Vor den Fans seiner Lakers in Los Angeles zog James am Dienstagabend (Ortszeit) im dritten Viertel gegen die Oklahoma City Thunder an den 38.387 Zählern von Abdul-Jabbar vorbei, woraufhin das Spiel kurz unterbrochen wurde. Der inzwischen 75 Jahre alte bisherige Rekordhalter, der seine Karriere 1989 beendet hatte, saß selbst im Publikum. James beendete den Abend mit 38 Punkten und steht nun bei insgesamt 38.390 Karrierezählern. Die 130:133-Niederlage konnte er aber nicht verhindern.

James, der seine 20. NBA-Saison spielt, hatte zu Anfang der Partie 35 Punkte Rückstand auf Abdul-Jabbar gehabt. Wie zu Beginn seiner Karriere spielte James gegen die Thunder mit einem Stirnband. Der 38-Jährige ist mittlerweile der drittälteste aktive Spieler der NBA und hat in seiner Karriere vier Meisterschaften gewonnen.

"Dass ich in der Gegenwart einer so großen Legende wie Kareem stehen darf, bedeutet mir so viel", sagte James, bevor er sich bei Familie, Freunden und Fans bedankte: "Ohne eure Hilfe, eure Leidenschaft und eure Opfer, die ihr gebracht habt, um mich an diesen Punkt zu bringen, wäre ich nicht ich selbst."

Auf den nächstbesten derzeit in der NBA unter Vertrag stehenden aktiven Spieler, Kevin Durant von den Brooklyn Nets, hat James mehr als 11.500 Punkte Vorsprung.

Auch US-Präsident Joe Biden beglückwünschte James umgehend: "Gratulation LeBron. Du hast die Nation inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!", sagte Biden in einer Videobotschaft.