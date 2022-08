Rekord geknackt: DFB-Frauen bescheren der ARD eine neue Bestmarke

Das Endspiel der Frauen-EM im Wembley-Stadion in London zwischen Deutschland und England hat der ARD eine neue Bestmarke für den Frauen-Fußball beschert.

Beim Halbfinal-Triumph gegen Frankreich (2:1) durfte sich das ZDF mit fast 50 Prozent Marktanteil und 12,19 Millionen Zuschauer bei der Live-Übertragung über einen starken Zuspruch freuen, die Niederlage der deutschen Frauen-Nationalelf im Endspiel gegen England sorgte bei der ARD für einen weiteren neuen Einschaltquoten-Rekord.

Durchschnittlich 17,897 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag in der ARD das 1:2 nach Verlängerung gegen die Lionesses, so viele wie noch nie zuvor. Damit erreichte die ARD nach Angaben der AGF-Videoforschung einen Marktanteil von 64,8 Prozent.

Der bisherige Rekord liegt schon elf Jahre zurück. Bei der WM 2011 im eigenen Land sahen 16,95 Millionen Fans das Viertelfinal-Aus Deutschlands gegen den späteren Weltmeister Japan (0:1), der Marktanteil lag damals bei 59,3 Prozent.