Rekord für LeBron: Die All-Star-Starter 2024 stehen fest

In der Nacht auf Freitag hat die NBA die zehn Starter für das All-Star Game 2024 in Indianapolis bekanntgegeben. Zum 20. Mal dabei ist LeBron James, der damit alleiniger Rekordhalter ist. Zwei Spieler debütieren als Starter.

21 Saisons in der NBA, 20-mal All-Star: LeBron James setzt auch im Alter von 39 Jahren weiterhin Bestmarken in der besten Basketballliga der Welt. Der Star der Los Angeles Lakers wurde in einem Voting, an dem Fans, Spieler und Medienvertreter teilnahmen - die Stimmen der Fans zählten zu 50 Prozent in das Gesamtvoting ein, die der Spieler und Journalisten jeweils zu 25 Prozent -, wieder einmal zum All-Star gewählt.

James ist damit der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der 20 Mal in das Event eingeladen wird. Bis zuletzt teilte er sich noch den Rekord mit Kareem Abdul-Jabbar mit jeweils 19 All-Star-Selections, seit Freitag ist er alleiniger Rekordhalter.

Im Voting der Medienvertreter und der Spieler landete James zwar jeweils nur auf Platz 2 in der Western Conference hinter Nikola Jokic, der viermalige Champion erhielt aber die die meisten Fan-Stimmen, daher führt er die West-All-Stars als Kapitän aufs Feld. Erstmals seit 2017 kehrt die NBA im All-Star Game in das klassische Format Westen gegen Osten zurück.

Neben James setzen sich die West-Starter aus Nikola Jokic (Denver Nuggets, 6. All-Star-Teilnahme), Kevin Durant (Phoenix Suns, 14.), Luka Doncic (Dallas Mavericks, 5.) und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 2.) zusammen. Der 25 Jahre alte Guard wurde zum ersten Mal zum Starter gewählt.

Lillard setzt sich gegen Brunson durch

Das gilt auch für Tyrese Haliburton in der Eastern Conference. Der Guard der aufstrebenden Indiana Pacers ist insgesamt zum zweiten Mal beim All-Star Game dabei, auch für ihn ist es das Debüt als Starter. Im Backcourt setzte sich zudem Damian Lillard (Milwaukee Bucks, 8. Teilnahme) hauchdünn gegen Knicks-Guard Jalen Brunson durch. Die weiteren Starter sind wenig überraschend Jayson Tatum (Boston Celtics, 5. Teilnahme), Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 7.) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 8.). Der Grieche führt die Ost-Starter als Kapitän an.

Die restlichen Spieler für das 73. All-Star Game, die Reservisten, werden kommende Woche in der Nacht auf den 2. Februar bekanntgegeben. Die Stimmen dafür kommen von den 30 Head Coaches. Das All-Star-Wochenende findet vom 16. bis zum 18. Februar in Indianapolis statt, das All-Star Game ist dabei für die Nacht vom 18. auf den 19. Februar deutscher Zeit angesetzt.