Rekord am Opening Day: Diamondbacks-Offensive explodiert mit 14:0-Inning

1:12Vergangene Saison schafften es die Arizona Diamondbacks bis in die World Series, auch der Start in die neue Saison verlief äußerst vielversprechend. Zum Auftakt fertigte man die Colorado Rockies mit 16:1 ab. Allein im dritten Inning erzielten die Hausherren 14 Runs - die meisten Punkte in einem Inning am Opening Day seit 1900.