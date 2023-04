Rekord als Bayernschreck: Starker Ginter zum Dritten

Dortmund, Gladbach, Freiburg - mit allen drei Klubs hat Matthias Ginter den FC Bayern aus dem DFB-Pokal geworfen: ein neuer Rekord. Nach einem Siegerbier will der Innenverteidiger diese Saison etwas schaffen, "was letztes Jahr nicht ganz zu Ende vollbracht wurde".

Ginter kam mit einer Bierflasche in der Hand in die Interviewzone. Eine Kombination mit großem Seltenheitswert beim stets disziplinierten und kontrollierten Musterprofi. Aber dem Anlass angemessen war sie allemal. Der SC Freiburg gewann zum ersten Mal ein Pflichtspiel beim großen FC Bayern. Nach zuvor 23 vergeblichen Versuchen mit nur drei Remis und dann auch noch im Pokal-Viertelfinale, was nebenbei die Triple-Pläne des Rekordmeisters in den Schredder jagte.

Wie war das möglich? "Es gibt die eine oder andere Aktion, die du hinten überstehen musst, und die eine oder andere, die vorne klappen muss, das hat an diesmal super zueinander gepasst", lieferte Ginter ein simples Resümee mit dem Wissen: "Du brauchst das nötige Glück gegen die Bayern in den entscheidenden Situationen. Es hat immer mal wieder einer von uns gerettet, mit dem letzten Schritt einen Ball geblockt oder einen Zweikampf gewonnen."

Präsent und umsichtig

Besonders der 29 Jahre alte Nationalspieler ging als präsenter, umsichtiger und immer wieder in der Not klärender Abwehrspieler als bestes Beispiel voran (kicker-Note 2) und setzte seine aufregende wie starke Pokalsaison fort. Ginter selbst erinnerte an die knappen, erst in der Verlängerung errungenen Erfolge gegen die Zweitligisten Kaiserslautern und St. Pauli in den ersten beiden Runden.

Gegen die Hamburger hatte Ginter mit seinem Ausgleich in der Nachspielzeit überhaupt erst den 30-Minuten-Nachschlag ermöglicht und dann kurz vor dem Elfmeterschießen auch noch Michael Gregoritschs Siegtreffer per Kopfballverlängerung vorbereitet. "Das toppt es aber nochmal", sagte er nach dem unerwarteten Premierentriumph in München: "Ein Riesending für uns."

Novum in der Pokal-Geschichte

Zumindest Ginter kannte sich allerdings schon gut aus mit dem Erfolgsrezept gegen den Branchenführer. Besonders im DFB-Pokal. Das Freiburger Eigengewächs ist der erste Spieler der Geschichte, der die Bayern mit drei verschiedenen Teams aus diesem Wettbewerb geworfen hat.

2016/17 schaffte er im Dortmund-Trikot ein 3:2 bei den Münchnern im Halbfinale. Sein Trainer damals: Thomas Tuchel. Der setzte ihn im Bayern-Spiel zwar erst in der Nachspielzeit ein, ließ ihn aber dann im siegreichen Finale gegen Frankfurt (2:1) als Sechser durchspielen. Auch bei Gladbachs sensationellem 5:0-Triumph gegen das Münchner Starensemble in der zweiten Runde der vergangenen Saison stand Ginter in der Startelf.

Nur ein Bier? "Ich glaube, mehr ist nicht erlaubt"

In der folgenden Runde schieden Ginter und die Borussia dann allerdings eher peinlich mit 0:3 bei Hannover 96 aus, während der Sport-Club erstmals ins Finale einzig, dort aber dramatisch RB Leipzig unterlag. Seit Sommer sind Ginter und sein Heimatklub wiedervereint und die Beziehung floriert für beide in einer Pracht, wie man sie kaum hätte malen könnte. Nur eine Krönung dieser bisher herausragenden Saison fehlt noch.

Für den Pokal hat Ginter schon einen festen Plan: "Wir versuchen das zu schaffen, was letztes Jahr nicht ganz zu Ende vollbracht wurde." Eine siegreiche Erfahrung hat er in dieser Hinsicht ja schon im Gepäck. Und versprach natürlich, es bei dem einen Bier zu belassen: "Ich glaube, mehr ist nicht erlaubt." Am Samstag geht es schließlich wieder gegen die Bayern und weitere Punkte für den eventuell ersten Königsklasseneinzug des SC. Auch da hat Ginter bereits einen Erfahrungsvorsprung.