Reizthema Zuschauerbeschränkungen - "Realitätsferne Symbolpolitik"

Gespannt verfolgt die Liga Leipzigs Rechtsweg gegen Zuschauerbeschränkungen. Leverkusens Völler fordert "endlich eine angemessene Behandlung des Sports".

Zuschauer? Leipzig gewann am 20. Spieltag vor 1000 gegen Wolfsburg mit 2:0, Magdeburg am Samstag vor mehr als 14.000 gegen Saarbrücken mit 2:1.

14.316 Zuschauer sahen am Samstag das Flutlichtspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken live. Von einer Kulisse wie in der 3. Liga können die Bundesliga- klubs nur träumen. Während in Sachsen-Anhalt die Corona-Schutzverordnung eine 50-prozentige Stadionauslastung ohne Obergrenze vorsieht, sind alle anderen Bundesländer rigider. Insbesondere trifft das auf das Nachbarland Sachsen zu, wo nur 1000 Zuschauer erlaubt sind. Dagegen hat RB Leipzig nun eine einstweilige Anordnung im Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht Bautzen beantragt.

Fredi Bobic, Geschäftsführer von Hertha BSC, schaut auch "gespannt darauf, was in Leipzig passiert". Der sächsische Erstligaverein hofft durch den Antrag beim Oberverwaltungsgericht "kurzfristig eine für alle Seiten sachlich faire, gerechtfertigte und nachvollziehbare Entscheidung" zu erwirken. Nach der momentan gültigen Verordnung darf RB Leipzig am 11. Februar gegen den 1. FC Köln und am 17. Februar in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian lediglich 1000 Zuschauer einlassen.

Mal 50%, mal 25%, mal 20% Auslastung - die Macher sind genervt

In anderen Bundesländern sind Lockerungen angekündigt. Bayern legte in der vorigen Woche eine Obergrenze von 10.000 Zuschauern fest bei maximal 25-prozentiger Auslastung. Baden-Württemberg zog nach, erlaubt maximal 6000 Zuschauer und eine 50-prozentige Auslastung. Rheinland-Pfalz veröffentlichte am vergangenen Freitag eine Neufassung der Schutzverordnung, die eine 20-prozentige Auslastung erlaubt. Mainz 05 kann gegen die TSG Hoffenheim 6800 Zuschauer einlassen.

Bayer 04 Leverkusen kritisiert ebenfalls die uneinheitliche Haltung der deutschen Politik in Bezug auf den Umgang mit der Zuschauerfrage im Profisport scharf. "Wir erwarten endlich eine den sich ändernden Umständen angemessene Behandlung des Sports und insbesondere des Profifußballs, der leider zuletzt vor allem das Opfer einer realitätsfernen Symbolpolitik geworden ist", bekräftigte Rudi Völler. Leverkusens Geschäftsführer Sport sehnt sich nach "verantwortungsvollen Schritten zurück zur Normalität" und verweist auf die anderen Ligen in Europa. In England gebe es mehr oder weniger keine Einschränkungen mehr, in Spanien seien die Stadien trotz einer landesweiten Inzidenz von mehr als 3000 zu 75 Prozent geöffnet, Frankreich werde maximale Zuschauerzahlen zulassen, und selbst in der Serie A werde ab Anfang Februar eine 50-prozentige Auslastung gestattet.

Eine einheitliche Linie im Profisport erscheint nahezu unmöglich

Regelungen ohne Berücksichtigung der Stadiongröße sind auch aus Sicht von Bobic ein Ärgernis: "Wir haben beim Senat klar hinterlegt, dass wir für eine Stadionauslastung, die sich prozentual an der Kapazität orientiert, sind. Bei allem Verständnis für die Politik: Mit Blick auf unser großes Stadion sorgt die aktuelle Regelung bei mir für Kopfschütteln."

Der Neuregelung in Baden- Württemberg mit der Höchstgrenze von 6000 Zuschauern hat der VfB aus ähnlichen Gründen "klar widersprochen", wie Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger aus den Gesprächen mit der Politik berichtet. Was den Klageweg betrifft, sagt er: "Wichtig ist, was wir alle gemeinsam wollen, was der richtige Weg ist. Der VfB sollte nicht irgendetwas tun, was unabgestimmt ist." Eine einheitliche Linie zu finden im Profifußball oder im gesamten deutschen Profisport, scheint schwer. Borussia Dortmund und der 1. FC Köln teilten am Sonntag mit, den juristischen Weg weiterhin zu prüfen und zeitnah eine Entscheidung zu fällen. Eine konzertierte bundesweite Aktion ist sowieso unmöglich, weil die Coronaschutzverordnungen Ländersache sind. Andererseits ist spürbar, dass sich in den Klubs, die durch die Beschränkungen massive Umsatzeinbrüche erleiden, "die Stimmung verändert hat", so Hitzlsperger, der auch ein Aufbegehren spürt.

Im Fall von RB Leipzig führt das nicht nur zum Anrufen des Oberverwaltungsgerichts. Die Initiative "Teamsport Sachsen", der 22 Vereine angehören, legte einen eigenen Stufenplan vor. Unterhalb der Überlastungsstufe, die sich an der Krankenhausauslastung orientiert, sieht das Papier eine Auslastung der Spielstätten von 25 bis 50 Prozent vor. Im Fall der Red Bull Arena wären das angesichts des derzeitigen Pandemielevels 12.500 bis 25.000 Zuschauer.

Frage der Woche

RB Leipzig ging den juristischen Schritt - sollten die Profi-Klubs gegen die Zuschauer-Beschränkungen der Politik klagen?