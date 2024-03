Reitz vor dem Derby: "Ich kann 100 Prozent und Vollgas versprechen"

Er ist schon seit seiner Geburt im Verein und spielt inzwischen für Gladbach in der Bundesliga: Rocco Reitz spricht im kicker-Interview (Montagsausgabe) über seine besondere Beziehung zur Borussia und das Derby gegen Köln.

Von seinem Patenonkel wurde Rocco Reitz gleich mit der Geburt bei der Borussia angemeldet, als Siebenjähriger ging es mit dem Fußballspielen los. "Meine Verbundenheit zur Borussia ist riesig", sagt der 21-Jährige im kicker-Interview. "Ich liebe diesen Verein, ich liebe unser Stadion, ich liebe es, jeden Tag zum Training in den Borussia-Park zu kommen."

Das Eigengewächs blickt zurück auf seine Anfänge: "Schon als kleiner Junge war ich mit meinem Vater und meinem Patenonkel im Stadion, Nordkurve, oben in Block 16A. Als Spieler wanderte ich ab der U 9 Jahr für Jahr eine Kabine weiter, immer das Ziel vor Augen, bis ganz ans Ende zur letzten Kabine, die der Profis, zu kommen."

Das hat das Mittelfeldtalent inzwischen geschafft. In dieser Saison kam Reitz in jedem der 24 Bundesligaspiele zum Einsatz und erzielte schon fünf Treffer. So viele Tore "hätte ich mir nie erträumt", gibt er zu und erzählt: "In meiner Anfangszeit, in der U 9, U 10, U 11, habe ich noch ordentlich getroffen, aber je größer das Spielfeld wurde, desto weniger wurde es - und irgendwann kam fast gar nichts mehr."

"Emotional wäre ein Sieg von großer Bedeutung"

Mit dem Derby gegen Köln steht gerade für Reitz am kommenden Samstag ein besonderes Spiel an. "Emotional wäre ein Sieg von großer Bedeutung. Aus meiner Sicht ist es die richtige Gelegenheit, um uns bei den Fans für die tolle Unterstützung in dieser Saison zu bedanken. Unsere Anhänger haben den Weg, den der Klub im Sommer eingeschlagen hat, voll mitgetragen und uns immer sensationell unterstützt. Mit einem Sieg könnten wir etwas zurückgeben."

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC in der Hinrunde und einer schwachen Leistung versichert Reitz den Fans nun: "Es wird ein ganz anderes Spiel. In unserem Stadion, vor unserem Publikum. Ich kann 100 Prozent und Vollgas versprechen. Unsere Fans haben es verdient, dass wir das Heimderby gewinnen."

Wie sich Reitz auf dem Weg zum Profi durchbeißen musste, welche Rolle dabei Trainer Bernd Hollerbach spielte und was der Gladbacher an Joshua Kimmich schätzt, lesen Sie in der kicker-Donnerstagsausgabe - hier als eMagazine.