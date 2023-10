Reitz führt Gladbachs U-23-Ranking an

Neun Spieler mit maximal 23 Jahren setzte Borussia Mönchengladbach in der laufenden Saison schon ein. Die meisten Einsatzminuten sammelte ein Newcomer.

Das Wiedersehen fällt aus. Statt am Donnerstag mit Borussia Mönchengladbach ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten St. Truiden, seinen früheren Leih-Klub, zu bestreiten, zeigt sich Rocco Reitz im Kreis der deutschen U-21-Nationalmannschaft und spielt bei Junioren-Nationaltrainer Antonio Di Salvo vor. In Gladbach betrachtet man das als logische Entwicklung: Schließlich ist Reitz die Saisonüberraschung bei der Borussia, der Senkrechtstarter in der neuformierten Fohlenelf.

Reitz überzeugte Seoane in der Vorbereitung

In die Sommervorbereitung war der 21-Jährige mit einer ungewissen Perspektive gestartet. Es ging darum, sich beim neuen Cheftrainer Gerardo Seoane derart aufzudrängen, dass eine realistische Chance auf Einsätze in der Bundesliga besteht und kein weiterer Umweg über eine erneute Leihe genommen werden muss. In den vergangenen zwei Spielzeiten hatte Reitz eineinhalb Saisons in Belgien bei St. Truiden gespielt. Und dort wertvolle Praxis-Erfahrung im Profibereich gesammelt.

Reitz konnte Seoane in der Vorbereitung von sich und seinen Fähigkeiten überzeugen. Ein giftiges Zweikampfverhalten, Biss und eine hohe Laufbereitschaft zeichnen den Youngster aus, er bringt damit Elemente ein, die dem Gladbacher Mittelfeldspiel guttun. Trotzdem überraschend: Von den neun Borussen-Profis unter 23 Jahren, die in der laufenden Saison eingesetzt wurden, ist Reitz sogar derjenige mit den meisten Einsatzminuten!

Durchbruch in der Bundesliga

420 Minuten Spielzeit, verteilt auf sieben Einsätze, sammelte das Gladbacher Eigengewächs (seit 2009 bei der Borussia), damit liegt Reitz im U-23-Ranking auf Platz 1 knapp vor dem US-Amerikaner Joe Scally (20 Jahre, 417 Minuten, ebenfalls sieben Einsätzen). Auf den Positionen drei bis sechs folgen Luca Netz (20/388/5), Tomas Cvancara (23/326/6), Nathan Ngoumou (23/322/6) und Manu Koné (22/106/2). Die Plätze sieben bis neun belegen Lukas Ullrich (19/21/2), Yvandro Borges Sanches (19/17/2) und Grant-Leon Ranos (20/17/2). Verletzungsbedingt standen Koné, Cvancara und Netz aber nicht an allen Spieltagen zur Verfügung oder konnten nur Teileinsätze absolvieren.

Ganz klar: Für Reitz bedeutet die Saison 2023/24 den Durchbruch in der Bundesliga. Mit der U-21-Nominierung als Belohnung in der noch jungen Spielzeit.