Reitz begleicht seine Schuld umgehend

Eine Woche nach seinem ersten Bundesligator hat Rocco Reitz im Nationaltrikot gleich doppelt getroffen und damit einen kapitalen Fehlstart wettgemacht.

Schlechter hätte es kaum beginnen können. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung konnte Rocco Reitz ein scharfes Zuspiel von Marton Dardai nicht sauber verarbeiten und leistete sich einen folgenschweren Ballverlust. Blitzschnell schalteten die Esten um und verkürzten mit ihrem allerersten Torschuss direkt zum 1:2. "So in ein Spiel zu starten, ist wirklich nicht schön und sehr ärgerlich", versicherte der Debütant, der einen klassischen Fehlstart hingelegt hatte. Zum ersten Mal für die deutsche U 21 auf dem Platz - und dann das.

Reitz: "Ich wollte das natürlich wieder gutmachen"

Doch der Gladbacher ließ sich von diesem Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen. Geschickt zog er die Fäden in der Zentrale, sorgte mit dafür, die Gäste wieder unter Druck zu setzen und erzielte nur wenige Tage nach seinem ersten Bundesligatreffer für die Borussia nun gleich zwei Tore für die U 21. "Ich wollte das natürlich wieder gutmachen. Dass ich dann noch zwei Tore mache, ist umso schöner, das freut mich einfach", strahlte Reitz, der seine Schuld umgehend wieder beglich. "Es ist schwer, Worte zu finden, überhaupt das erste Spiel machen zu dürfen und gleich zweimal zu treffen, ist noch mal das Sahnehäubchen obendrauf."

Nach dem Spiel und der erfreulichen Wendung konnte Trainer Antonio Di Salvo wieder entspannt seinem Debütanten gratulieren. "Er hat sich direkt entschuldigt für den Bock und gesagt, das müsse er doppelt wieder gutmachen, und das hat er auch mit seinen zwei Toren, das 3:1 war ganz wichtig, weil wir damit den Sack zugemacht haben", erklärte Antonio Di Salvo, der Reitz nicht die alleinige Schuld an dem Patzer gab. "Was mich ärgert, ist der zu einfache Ballverlust, der zum Gegentor geführt hat, anschließend haben wir die Struktur verloren. Er hatte eine schlechte Ballan- und mitnahme, aber er wurde auch unnötig in eine Drucksituation gebracht. Danach hat man schon gemerkt, dass wir ins Überlegen gekommen sind. Da hatten wir Glück, dass das 2:2 nicht gefallen ist."

Am Dienstag wartet der Tabellenführer aus Polen

Noch mal gutgegangen. Doch im Hinblick auf das nun anstehende Spitzenspiel gegen Tabellenführer Polen am Dienstag in Essen (18 Uhr, LIVE! bei kicker) sollten die DFB-Junioren solche Nachlässigkeiten tunlichst abstellen. Auch schon den 3:2-Sieg zuletzt in Bulgarien hatten sie unnötig in Gefahr gebracht. "Es war ein hochverdienter Sieg, wenngleich zwei, drei Sachen dabei waren, die mich gestört haben und die wir definitiv verbessern müssen", mahnte Di Salvo.

Am Dienstag hofft Reitz, dann sogar in der Startelf zu stehen. "Ich hoffe immer, von Anfang an zu spielen, ich will so viel spielen, wie es geht, ich liebe diesen Sport", versicherte Reitz, "ich haue mich im Training rein, dann werden wir sehen." Das Trikot seiner denkwürdigen Premiere in der U 21, die er vor den Augen seines Vaters feierte, hat sich Reitz auf jeden Fall als bleibende Erinnerung mitgenommen. "Jetzt konzentrieren wir uns auf Polen", betont er und hat auch Verbesserungsvorschläge, "das Spiel von hinten heraus muss besser werden, wir müssen definitiv auch die Torchancen besser nutzen, so viele werden wir gegen Polen nicht kriegen." Auch damit dürfte er Recht behalten.