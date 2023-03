Reitmaier: "Brauchen jetzt Einsatz, Wille und Leidenschaft"

Nach der Trennung von Christian Gmünder soll Co-Trainer Marc Reitmaier den 1. FC Schweinfurt 05 vor dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern retten. Auch Sportdirektor Robert Hettich stellt sein Amt zur Verfügung. Die erste Aufgabe ist anspruchsvoll, lautet FC Bayern München II.

Es ist erst etwas über 20 Monate her, dass der FC Schweinfurt 05 in der Relegation mit zwei 0:1-Niederlagen gegen den TSV Havelse unglücklich am Drittligaaufstieg gescheitert war. Seit diesem Tag ging es bei den Unterfranken kontinuierlich bergab, sodass sich die Schweinfurter, aktuell auf Platz 12 mit nur drei Punkten Vorsprung auf Platz 17, nun unmittelbar im Abstiegskampf wiederfinden. Keine Frage: Die Tabellensituation ist das Resultat steigender Selbstüberschätzung und der zuletzt prekären Finanzlage. So war es abzusehen, dass sich der Verein nach der Auftaktniederlage im neuen Jahr gegen Illertissen (1:2) und nach dem Debakel in Burghausen (0:3) am Montag mit sofortiger Wirkung von Trainer Christian Gmünder trennen würde.

Für den 43-Jährigen, der erst seit Juli 2022 im Amt gewesen war und in Burghausen scharfe Kritik am Team äußerte, übernimmt vorerst bis Saisonende Co-Trainer Marc Reitmaier. "Wir erhoffen uns einen Turnaround in der sportlich extrem negativen Situation", sagte Markus Wolf und versicherte, dass die Trennung "ohne böses Blut" verlief. "Für Christian dürfte es eine Erleichterung sein, er kann sich jetzt auf seine Pro-Lizenz konzentrieren", betont der Präsident, der mit seinem Vorhaben, den Verein in den vergangenen fünf Jahren zurück in den Profifußball zu führen, gescheitert ist. Apropos Erleichterung: Gmünders Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen, ehe der einstige bayerische Topklub dem Profitum endgültig den Rücken kehrt.

Für Reitmaier beginnt die Amtszeit derweil an diesem Freitagabend ausgerechnet bei Bayern München II, das zuletzt Spitzenreiter Unterhaching mit 2:1 bezwungen hat und schon nach der Trainerentlassung von Tobias Strobl im April 2022 Schweinfurts erster und damals deutlich überlegener Gegner (1:5) gewesen war. Reitmaier, der fortan keine einfache Aufgabe innehat, ist also mehr als gewarnt. Der 39-Jährige, der seit Mitte Oktober 2022 an Gmünders Seite stand, war zuletzt als Jugendcoach bei den Würzburger Kickers und zuvor vier Jahre beim Nord-Bayernligisten Würzburger FV beschäftigt. Nun ist der gebürtige Würzburger erstmals seit 2019 zurück in der Chefposition und denkt an die 13 verbleibenden Spiele mit den Nullfünfern. Wenn wir an einem Strang ziehen", betont Reitmaier, "bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Einsatz, Wille und Leidenschaft sind Dinge, die wir jetzt brauchen."

Brendler übernimmt früher

Diese im Abstiegskampf entscheidende Mentalität will er den Spielern nun in Einzelgesprächen vermitteln. Reitmaier soll den direkten Draht zu den Akteuren zurückgewinnen, nachdem Gmünder diese Einheit zuletzt ins Wanken gebracht hatte. "Ich bedauere, dass wir es nicht geschafft haben, die Entwicklung zu stoppen", betont der neue Trainer.

Einer, der den Negativtrend ebenfalls nicht abwenden konnte, ist Robert Hettich. Seit 2021 ist der 47-Jährige beim FC05 als Sportdirektor im Amt. Neben der Trainerentlassung stellte auch er am Montag seinen Posten zur Verfügung, steht aber dem Klub noch bis Saisonende beratend zur Seite. Zugegeben: Dies dürfte wohl eher eine wohlwollende Formulierung für eine vorzeitige Trennung sein. Denn ein Nachfolger ist bereits gefunden. Andreas Brendler, der bis Oktober 2022 den TSV Großbardorf trainierte, übernimmt fortan die sportliche Leitung. Hettich teilte derweil mit, dass die vorzeitige Übergabe geplant gewesen sei: "Es ist für die Planung essenziell, für Klarheit zu sorgen. Andreas hat viele Jahre für den Klub gespielt und brennt für die Aufgabe."

Ein weiterer Vorteil Brendlers dürfte sein, dass der 35-Jährige ohnehin seit Dezember als regionaler Scout für die Nullfünfer tätig war. Möglicherweise wird der Lehrer künftig auch als Co-Trainer an der Seitenlinie stehen, da er ebenfalls die A-Lizenz besitzt. Sein Fokus liegt aber auf der Kaderplanung für die nächste Saison. "Schwer genug", sagt der gebürtige Schweinfurter, der zukünftig um Sichtbarkeit des Traditionsklubs kämpfen muss.