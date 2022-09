Reißt Unions Serie im Topspiel gegen die Bayern? Das bringt der 5. Spieltag

Den 5. Spieltag in der Bundesliga eröffnet Dortmund mit der kniffligen Aufgabe gegen Hoffenheim. Am Samstag kommt es in Berlin zum Topspiel zwischen Union und den Bayern. Abends hat Frankfurt Leipzig zu Gast. Am Sonntag wollen die Gladbacher ihre Serie ausbauen.

26-mal in Folge kein BVB-Remis

Auf das späte wie bittere 2:3 gegen Bremen fand Dortmund die richtige Antwort und gewann mit 1:0 bei Hertha. Das Ergebnis hätte aus BVB-Sicht höher ausfallen müssen, doch die Borussen betrieben Chancenwucher. Das gilt es sicher zu ändern. Was Coach Terzic allerdings positiv mitnimmt: Die ersten zehn Saisontreffer wurden von zehn verschiedenen Spielern erzielt, in der Hauptstadt feierte Modeste sein Debüt. Das macht die Schwarz-Gelben für Gegner wie die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr) unberechenbar. Mit drei Siegen in Folge reisen die Kraichgauer aber mit mächtig Selbstvertrauen an. Auf ein Remis sollte man sich eher nicht einstellen, denn keines der jüngsten 26 BVB-Heimspiele endete unentschieden. Aber: Das letzte Remis gab es ausgerechnet gegen Hoffenheim, als es im Februar 2021 2:2 hieß.

Topspiel steigt in Berlin

Nicht zur Topspielzeit, sondern bereits am Samstag um 15.30 Uhr steigt das absolute Spitzenspiel zwischen Union und den Bayern. Beide Teams haben zehn Punkte, die Münchner jedoch die um sechs Treffer bessere Tordifferenz. "Es ist immer eine Freude, gegen den FC Bayern zu spielen", so Unions Geschäftsführer Ruhnert, der dann aber ergänzt: "Im Regelfall holt man leider relativ wenige Punkte." Allerdings war am vergangenen Samstag zu sehen, dass auch die Bayern verwundbar sind. Doch beim 1:1 gegen Gladbach musste Borussen-Keeper Sommer schon seine allerbeste Leistung auspacken. Die Eisernen gehen mit einer saisonübergreifenden Serie von elf ungeschlagenen Spielen ins Duell mit dem Rekordmeister. Die letzte Pleite gab es, na klar, im März dieses Jahres in München (0:4).

Schalke will Reaktion zeigen - Kriegt Werder den Laden dicht?

Vier weitere Spiele steigen auch am Samstagnachmittag. Unter anderem wollen die Schalker nach dem 1:6 gegen Union in Stuttgart eine Reaktion zeigen. Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Saisonsieg. Sicher weg bei den Schwaben ist nun Torjäger Kalajdzic, der sich den Wolverhampton Wanderers anschließt - ein bitterer Abgang für den VfB. Schalke gewann vier der letzten fünf Gastspiele in Stuttgart, nur das letzte verlor man 1:5. Mut macht den Knappen zudem, dass Coach Kramer alle drei Partien in Stuttgart gewann.

Werder musste gegen Frankfurt gleich vier Gegentore hinnehmen. IMAGO/Jan Huebner

Vom einen Aufsteiger zum anderen: Bremen ist in Bochum gefordert und will vor allem so langsam mal die Schotten dicht kriegen. Bereits zehn Gegentore schluckte Werder in den ersten vier Spielen, zuletzt stimmte es beim 3:4 gegen Frankfurt defensiv gar nicht. "Es war das erste Mal, seit ich bei Werder bin, dass wir mit diesem Tempo, dieser Spielgeschwindigkeit konfrontiert wurden", sagte Coach Werner hinterher. Beim VfL ist der SVW nun auf mehr Kompaktheit aus und trifft auf einen Gegner, der nach vier Niederlagen zum Saisonstart schon gehörig unter Druck steht. Coach Reis findet die Ausbeute natürlich alles andere als gut, betont jedoch: "Bis auf das Spiel gegen die Bayern hätten wir an jedem Wochenende punkten können."

Punkten will auch Leverkusen erneut. Nach dem Sieg in Mainz plant die Werkself gegen Freiburg, das mit neun Punkten Dritter ist und sehr gut startete, direkt nachzulegen. Helfen könnte dabei Hudson-Odoi, der bis Saisonende vom FC Chelseau ausgeliehen wurde. Freiburg könnte derweil einen Rekord einstellen: Der SC kassierte auswärts noch kein Gegentor, drei Spiele in der Fremde zu Null schafften die Breisgauer zuvor nur in der Saison 2000/01 sowie 2013/14.

Komplettiert werden die 15.30-Uhr-Spiele vom Duell zwischen Wolfsburg und Köln. Die Starts beider Teams sahen etwas anders aus: Der FC ist noch ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis), der VfL noch sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen). Wie er den Start findet, beschreibt Wölfe-Keeper Casteels deutlich: "Schlecht! Da brauchen wir uns nicht hinter irgendwelchen Ausreden verstecken. Fakt ist, dass wir mit zwei Punkten dastehen. Das ist kein guter Start. Wir müssen versuchen, das so schnell wie möglich zu ändern."

Frankfurt und Leipzig mit aufsteigender Formkurve

Am Samstagabend (18.30 Uhr) hat es Frankfurt mit Leipzig zu tun. Die Eintracht zeigte beim 4:3 in Bremen ihre bisher beste Saisonleistung, war offensiv mit Lindström, Kamada, Götze und Kolo Muani sehr flexibel. "Wir haben 60 Minuten ein großartiges Spiel gemacht", freute sich auch Coach Glasner. Daran gilt es nun gegen RB anzuknüpfen. Leipzig holte gegen Wolfsburg den ersten Sieg der Saison und schoss unter der Woche im Pokal gegen Ottensen acht Tore. Beide Teams haben also eine aufsteigende Form. Wer setzt diese fort?

Kellerduell in Augsburg - Bleibt Gladbach ungeschlagen?

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in Augsburg zum Kellerduell zwischen dem FCA und Hertha. Die Fuggerstädter haben drei Punkte auf dem Konto, die Berliner nur einen. In vier Spielen gelangen Augsburg nur drei Tore. Für mehr Treffer soll zukünftig Berisha sorgen, der kurz vor dem Ende der Transferphase geholt wurde. Gegen die Alte Dame lief es für den FCA zuletzt nicht: Augsburg holte aus den jüngsten fünf Duellen mit Hertha nur einen Punkt - beim 1:1 in Berlin am 13. Spieltag der Vorsaison.

Abgeschlossen wird der 5. Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend (17.30 Uhr) mit dem Spiel Gladbach gegen Mainz. Beide Teams sind gut gestartet, die Fohlen, die mit Ngoumou in der Offensive nochmal nachlegten, sind sogar noch ungeschlagen und ließen zuletzt mit dem 1:1 in München aufhorchen. Aber: Unter Svensson kassierte der FSV noch keine Niederlage gegen Gladbach. In der Vorsaison gab es zweimal ein 1:1, 2020/21 gewann Mainz in Gladbach 2:1. Davor hatte der FSV fünf Partien am Stück gegen Gladbach verloren.