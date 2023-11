Reisegruppe Frankfurt beweist Moral - Toppmöller: "Top-Reaktion von den Jungs"

Das heimische Stadion sah Eintracht Frankfurt zuletzt Ende Oktober von innen. Seitdem spielte die SGE viermal auswärts, holte drei Siege und ein Remis. In Bremen holten die Frankfurter ein 0:2 auf, was Trainer Dino Toppmöller seinem Team hoch anrechnete.

Es liegen zwei harte Wochen hinter Eintracht Frankfurt. Zwischen dem 2:0 im DFB-Pokal bei Viktoria Köln und dem Spiel in Bremen am Sonntagabend lagen gerade einmal elf Tage - und vier Auswärtsfahrten. Dass man aus den vier Spielen in der Fremde drei Siege und nun, nach Zwei-Tore-Rückstand, ein Remis bei Werder Bremen (2:2) einfuhr, rechnete Trainer Dino Toppmöller seiner Mannschaft hoch an.

Eine "tolle Leistung von den Jungs" attestierte der 42-Jährige bei DAZN. "Wir haben Moral bewiesen". Und nicht nur das. "Ich glaube, dass wir dem Sieg näher gewesen sind", war Toppmöller überzeugt, zeigte sich aber dennoch zufrieden: "Wir nehmen den Punkt mit. Viertes Auswärtsspiel in Folge, viele Reisestrapazen - Top-Reaktion von den Jungs".

Apropos Reisestrapazen: Solche ebben für so manchen Frankfurter auch in der nun anstehenden Länderspielpause nicht ab. Toppmöller weiß aber auch diesem Umstand etwas positives abzugewinnen. "Wenn du eine Top-Mannschaft trainierst, wenn du bei Eintracht Frankfurt bist, weißt du, dass viele Spieler auf Reisen sind. Das ist für einen Verein eine Auszeichnung, das extrem viele Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind", so der Trainer.

Toppmöller will in der Heimat abschalten

Vor dem danach anstehenden "extrem schwierigen Block" mit acht Spielen bis zur Winterpause in Pokal, Liga und Conference League, "wo wir viel vorhaben", setzt Toppmöller deshalb in den anstehenden Wochen auf Regeneration. "Wir wollen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Kräfte tanken und abschalten, aber trotzdem eine halbwegs ordentliche Trainingswoche machen mit denen, die da sind. Es geht aber eigentlich einen Tick mehr um Regeneration - und dann wollen wir wieder voll angreifen."

Nach der Länderspielwoche, in der Toppmöller übrigens auch in seinem "800-Seelen"-Heimatdorf "abschalten" möchte, trifft die Eintracht auf den VfB Stuttgart (25.11., 18.30 Uhr). Eine "schwierige Aufgabe", weiß Toppmöller. Immerhin: Erstmals in diesem Monat spielen die Frankfurter dann wieder vor heimischen Fans.