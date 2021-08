Reis-Vorgabe: Schnell lernen - und nicht nur das Tor vernageln

Er ist der Baumeister des Erfolges und führte Bochum nach elf Jahren zurück in die Bundesliga. Vor dem Start erklärt Thomas Reis, wie er den VfL im Oberhaus halten will.

Am Dienstag nach dem Training wurde Thomas Reis mal so richtig laut, weil ihm die Einstellung einiger seiner Profis nicht passte. Ansonsten blickt er "voller Vorfreude und mit einigem Stolz" auf sein erstes Bundesligaspiel als Trainer am Samstag in Wolfsburg.

"Wir müssen jedes Spiel angehen wie ein Pokalspiel, mit überragender Mentalität", lautet die Vorgabe des Bochumer Trainers. Gleichzeitig ist aber auch klar: "Bei uns geht keiner davon aus, dass wir wie in der Vorsaison 21 Spiele gewinnen. Und es müssen viele Dinge schon sehr gut laufen, wenn am Ende Platz 15 stehen soll", so Reis im kicker-Interview (Donnerstag-Ausgabe).

Wir müssen jedes Spiel angehen wie ein Pokalspiel, mit überragender Mentalität. Thomas Reis

"Die Bundesliga ist eine Qualitäts-Liga"

"Eklig auftreten", solle seine Mannschaft, erzählt Reis, "aber das heißt ja nicht, den Gegner über die Außenlinie zu treten. Die Bundesliga ist eine Qualitäts-Liga, und da geht es für uns unter anderem darum, die Räume eng zu machen und Zweikämpfe zu gewinnen, diesmal gegen hochwertigere Gegenspieler."

Dazu müsse seine Mannschaft von der Ausrichtung her etwas anders auftreten als im Aufstiegsjahr. "Wir müssen uns umstellen, das liegt auf der Hand, die Gegner haben noch mal eine ganz andere Qualität. In Sachen Tempo und Cleverness ist das eben eine ganz andere Liga, aber darauf sind wir eingestellt."

Leitsch und Kotchap und das Thema Nachlässigkeiten

Möglichst schnell lernen müssten seine Spieler, die nur wenig bis keine Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Ob die Innenverteidigung des Aufsteigers mit Maxim Leitsch, 23, und Armel Bella Kotchap, 19, zu grün ist, um sich gegen erfahrene Bundesligstürmer zu behaupten? "Könnte man annehmen, zumal sie zusammen auf null Bundesligaspiele kommen. Viele Nachlässigkeiten, die in der 2. Liga ohne Folgen bleiben, führen ab sofort dazu, dass es bei uns im Tor klingelt", weiß der Bochumer Trainer.

Etwas vorsichtiger müsste der VfL künftig zu Werke gehen, "aber wir wollen nicht antreten und nur unser Tor vernageln. Wir haben unseren Plan, wie wir nach vorne spielen wollen", betont Reis.

Was Reis an Bielefeld schätzt

Auch Arminia Bielefeld als Zweitligameister hatte man im Jahr zuvor kaum eine Chance eingeräumt, die Klasse zu halten. Ähnlich wie die Ostwestfalen will sich nun das Team von der Castroper Straße in der Bundesliga freistrampeln. Arminia sei ein Vorbild, "weil sie mit Ruhe und einem deutlich geringeren Budget als die anderen Bundesligaklubs eine ganze Menge erreicht haben: den Klassenerhalt, der auch unser Ziel ist."

Lesen Sie das komplette Interview in der morgigen Donnerstag-Ausgabe des kicker oder ab Mittwochabend im eMagazine.