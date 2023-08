Reis verzichtet auf Ouwejan und Fährmann

Thomas Ouwejan fällt für das Pokalspiel in Braunschweig aus, Ralf Fährmann ist laut Trainer Thomas Reis noch nicht fit genug für einen Kaderplatz. Assan Ouedraogo könnte derweil am Freitag zumindest zum Aufgebot des FC Schalke 04 zählen.

Die Notbremse des Lauterer Torwarts Andreas Luthe am vergangenen Samstag gegen Thomas Ouwejan hat weitreichende Folgen für den Schalker Außenverteidiger. Seine Wade hatte bei der Attacke Luthes mehr abbekommen als eine Schramme - sein Bein macht dem Niederländer auch zwei Tage vor dem Pokalspiel des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig (20.45 Uhr, LVE! bei kicker) noch so sehr zu schaffen, dass Ouwejan die Reise nach Niedersachsen nicht mit antreten wird. Das gab sein Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Er wird sich für die Linksverteidigerposition zwischen Henning Matriciani und dem offensiver agierenden Tobias Mohr entscheiden.

Verspätete Braunschweig-Reise für Ouwejan

"Der Einsatz für Thomas wäre zu risikoreich", erklärte Reis, der aber damit rechnet, dass Ouwejan schon "am Montag wieder ins Training einsteigen" kann. Demnach würde Ouwejan mit Verspätung in den Genuss einer Fahrt nach Braunschweig kommen: Schalke 04 spielt nächste Woche Sonntag erneut bei der Eintracht, dann aber im Ligabetrieb.

Torwart Ralf Fährmann ist am vergangenen Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, für ihn kommt der Kaderplatz jetzt "aber noch zu früh", meint Reis, der darauf hinwies, dass Fährmann "fast zehn Wochen lang nicht mit der Mannschaft trainiert" habe. Grund für einen Torwarttausch gibt es aktuell ohnehin nicht, da Sommerzugang Marius Müller seine Sache in den ersten beiden Saisonspielen gegen den HSV (3:5) und Lautern (3:0) mit Bravour gemeistert hat (jeweils kicker-Note 2).

Pause für Ouedraogo? Reis: "Muss noch nicht sein"

Einen aufsehenerregenden Saisonstart hatte auch Assan Ouedraogo hingelegt. Der Newcomer erzielte in Hamburg Schalkes zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer und war maßgeblich an der 2:1-Führung beteiligt (kicker-Note 2). Gegen Lautern stand er erneut in der Startelf (Note 4), wurde nach einer eher unauffälligen Leistung aber ausgewechselt. Für den 17-Jährigen begann am Montag wieder die Schule, in Kooperation mit dieser darf das Talent aber auch am Profitraining des FC Schalke teilnehmen.

Diese spezielle Art der Doppelbelastung scheint dem Teenager nicht viel auszumachen. Reis erweckte am Mittwoch nicht den Anschein, als wolle er im Pokal gänzlich auf Ouedraogo verzichten. In der Anfangsformation ist der Offensivspieler diesmal zwar nicht zu erwarten, mitfahren darf er aber offenbar schon. "Ich mache mir Gedanken darüber, ihn mitzunehmen", verriet Reis: "Eine Pause muss für ihn jetzt noch nicht sein."