Reis vertraut auf Pokalheld Riemann

Torhüter Manuel Riemann hat den VfL Bochum ins Achtelfinale geschossen, gegen Mainz wird der Stammtorhüter zwischen den Pfosten stehen.

Erst am Samstag standen sich Bochum und Mainz gegenüber, das Duell in der Bundesliga entschied der FSV zuhause knapp mit 1:0 für sich. Trainer Thomas Reis habe "ein Spiel auf Augenhöhe" gesehen, nach dem Gegentor kurz nach der Pause gelang dem VfL jedoch nicht mehr wirklich etwas.

Für Aufregung sorgte der verschossene Strafstoß von Sebastian Polter, der sich zuvor den Ball vom eigentlichen Schützen Milos Pantovic geklaut hatte. "Ich finde die Diskussion um den Elfmeter eher lächerlich. Ich bin froh, dass ich mehrere Spieler habe, die in solchen Situationen Verantwortung übernehmen wollen. Es ist abgehakt, die Jungs haben auch darüber gesprochen", äußerte sich Reis in der Pressekonferenz vor dem Pokal-Spiel am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Reis wird rotieren

Der Fokus liegt beim VfL selbstverständlich auf der Bundesliga, dennoch sei der Pokal laut Reis "ein wichtiger Wettbewerb", wenngleich der 48-Jährige ein paar Wechsel in der Startelf nicht ausschließt. "Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Akteur morgen eine Pause bekommt."

Keine Pause wird Torhüter Manuel Riemann bekommen. Der Bochumer Schlussmann saß im letzten Pokal-Spiel gegen Augsburg auf der Bank, wurde in der Nachspielzeit aber eingewechselt und verwandelte im Elfmeterschießen entscheidend zum Sieg. "Auch wenn ich volles Vertrauen zu ihm habe: Ein Einsatz von Bruno Esser ist nicht geplant", so Reis.

Mit der Gier aus der Liga

Im nächsten Duell mit den Mainzern ist Bochum darauf aus, das Hinspiel in der Bundesliga zu wiederholen - am 2. Spieltag setzte sich der VfL zuhause mit 2:0 durch. "Wir wollen wieder die Gier und die Aggressivität zeigen, die uns bisher in dieser Saison zu 23 Punkten und im Pokal bis ins Achtelfinale gebracht haben", gibt Reis die Einstellung vor.

Mit Gerrit Holtmann, der bei besagtem 2:0 ein sehenswertes Solo-Tor schoss, und Danilo Soares kann Reis wieder auf zwei wichtige Spieler bauen, die am Wochenende noch gefehlt haben.