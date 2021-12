Reis und Rose: Banknachbarn, diesmal getrennt

Am Samstag kreuzen sich beim Revierderby an der Castroper Straße ihre Wege. Gemeinsam bestritten Thomas Reis und Marco Rose ihre Trainer-Ausbildung und sind seitdem ganz gut befreundet.

Zumindest zu einem kurzen Kontakt wird es reichen am Samstag für die beiden Cheftrainer. In Bochum darf allerdings nur VfL-Coach Thomas Reis seine Mannschaft von der Seitenlinie aus dirigieren; nach seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen die Bayern ist Kollege Marco Rose zum Zuschauen verdammt.

Beide kennen sich sehr gut aus dem 61. Fußballlehrer-Lehrgang 2014/15. "Wir waren sogar Bank-Nachbarn und haben eine Menge zusammen gemacht", erzählt Thomas Reis. Aus dieser Zeit resultiert ein sehr gutes Verhältnis, auch wenn es nur selten zu persönlichen Begegnungen gereicht hat.

So gratulierte Reis zum Beispiel dem Kollegen mit einer persönlichen Nachricht, als Marco Rose mit dem Nachwuchs von RB Salzburg die Youth League gewann. Und verfolgte natürlich intensiv den Weg des Kollegen über Borussia Mönchengladbach zum BVB. "Wir hatten immer mal wieder ein Treffen geplant, aber aus den verschiedensten Gründen hat es dann nicht geklappt", sagt Reis bedauernd.

Zumindest am Rande des Spiels, wenn auch nicht im Innenraum, wird es am Samstag sicher zu einem Treffen und einem kurzen Austausch kommen. Ansonsten: "Auf Dortmunder Seite gibt es ja genügend Fachleute, die dann eingreifen, aber natürlich ist es immer schwierig, wenn der Cheftrainer nicht selbst an der Linie steht", sagt Reis.

Wir haben hart dafür gearbeitet, mal wieder so ein Derby bestreiten zu dürfen. Thomas Reis

Jedenfalls geht der Bochumer Trainer mit großer Vorfreude in diese Partie, das liegt bei allem Respekt vor dem Revier-Rivalen auf der Hand. "Wir haben hart dafür gearbeitet, mal wieder so ein Derby bestreiten zu dürfen", sagt Reis. "Dementsprechend werden wir dieses Spiel auch angehen." Seit zehn Jahren gab es in der Bundesliga kein Revierderby mehr, nun also ist es am Samstag soweit.

Gerade an der Castroper Straße hat der Aufsteiger seine Qualität schon nachhaltig bewiesen, hat zum Beispiel zu Hause erst vier Gegentore kassiert, das ist alleiniger Liga-Bestwert. Überdies gewann Bochum die jüngsten drei Heimspiele allesamt und steht in dieser Saison insgesamt schon bei vier Heimsiegen. Das sind doppelt so viele wir am Ende der Abstiegs-Saison 2009/10.

Riemann vor Comeback

Gut für den VfL: Es zeichnet sich das Comeback von Stammkeeper Manuel Riemann ab, der zuletzt beim 3:2 in Augsburg wegen Oberschenkelbeschwerden pausieren musste. Riemann steht vor seinem 200. Pflichtspiel für Bochum.

Bemerkenswert auch: In den jüngsten sieben Spielen holte Bochum 15 Punkte, genauso viele wie Gegner Dortmund. In diesem Zeitraum sammelte nur der FC Bayern mehr Zähler ein, nämlich insgesamt 18.

Spätestens nach dem zweiten Auswärtssieg in Augsburg kommt der VfL äußerst selbstbewusst daher. Gleichzeitig räumt Reis aber mit Blick auf den nächsten Gegner natürlich auch ein: "Dortmund, das ist noch mal eine ganz andere Qualität. Ganz klar, dass wir an unsere Grenzen gehen müssen, um zu bestehen."