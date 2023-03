Reis und der Respekt gegenüber dem Ex-Verein

Der FC Schalke 04 hat Platz 18 in der Bundesliga nach vielen Monaten verlassen und darf sich im Abstiegskampf wieder realistische Hoffnungen machen. Nicht nur aus diesem Grund war das Revierduell für einen ein ganz besonderes.

Erfolgreich an alter Wirkungsstätte: Thomas Reis in Bochum. IMAGO/Eibner

Als die Partie mit dem Sieg für seine Mannschaft zu Ende war, sah man Thomas Reis längst nicht so ausgelassen jubeln wie noch vor einer Woche beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Im Gegenteil: Der 49-Jährige wirkte ruhig und in sich gekehrt. "Auch wenn man es nicht glaubt, aber man hat ja doch Respekt vor dem Arbeitgeber oder Verein, für den man drei Jahre gearbeitet hat", erklärte Reis, der erst Anfang September 2022 - ausgerechnet nach dem Hinspiel in Gelsenkirchen vom VfL Bochum entlassen worden war - nach der Partie bei "Sky" sein Verhalten. Natürlich aber freue er sich, schob der Schalker Coach nach. "Das waren ganz wichtige drei Punkte. Aber das kann man auch innerlich feiern."

Zumindest die Bochumer Fans hatten sich vor der Partie gegen ihren Ex-Coach mit einem durchaus beleidigenden Banner und auch ein paar Schmähgesängen weniger versöhnlich gezeigt. "Kein Kommentar dazu, alles gut. Wir haben heute drei Punkte eingefahren, wir können über das Spiel sprechen, das war heute das Wichtigste", meinte Reis dazu lapidar.

"Müssen schauen, dass wir damit nicht zufrieden sind"

Und in eben jenem Spiel, das die längste Auswärtsnegativserie der Bundesliga-Geschichte nach 38 Spielen ohne Sieg beendete, war Reis "definitiv" unzufrieden mit der ersten Hälfte gewesen. "Der VfL hat das besser gemacht, auch die Zweikämpfe wurden ein bisschen rigoroser bestritten und sie hatten auch die klareren Chancen. Wir hatten nur ein, zwei Umschaltsituationen, die wir nicht gut ausgespielt haben. Man muss sagen, dass die erste Hälfte nach Chancen an den VfL ging", gab er zu.

Der zu diesem Zeitpunkt nicht gerade verdiente Führungstreffer durch das Eigentor von Bochums Keeper Manuel Riemann änderte nichts an diesem Bild der ersten Schalker Spielhälfte. "Wir hatten das Glück, dass wir nach einer Flanke, die Bochum schlecht verteidigt hat, mit 1:0 in Führung gehen", meinte auch Reis, der nach dem Erfolg zugleich zu mahnen begann: "Wir müssen schauen, dass wir damit nicht zufrieden sind, auch wenn wir froh sind, aufschließen zu können, zumal ja auch schon gesagt wurde, dass wir abgeschrieben sind. Aber es sind noch weitere Schritte nötig."

Duell der Ungeschlagenen gegen den Erzrivalen

Ins selbe Horn blies auch Ralf Fährmann. "Der Sieg heute war brutal wichtig, gerade gegen direkte Konkurrenten, aber wir wissen es einzuschätzen - wie haben heute auch keine 30 Punkte geholt", sagte der Schalker Torhüter, der in der Siegesstimmung von Bochum sogar für die nun zu den Akten gelegte Negativserie ein Lächeln übrig hatte: "Das war natürlich keine gute Serie für uns. Aber jetzt, bei so einem brisanten Derby und da wir nicht mehr Letzter sind, können wir es auch mit einem kleinen Schmunzeln nehmen."

Noch immer allerdings stehen die Königsblauen auf einem Abstiegsplatz und die kommende Woche sieht das Duell der einzigen beiden in der Rückrunde noch ungeschlagenen Teams vor: Schalke (zwei Siege, vier Remis) und Erzrivale Borussia Dortmund (sechs Siege). "Sie sind eine gute Mannschaft, die auch ein bisschen im Flow ist", so Reis, "aber wir haben jetzt zwei sogenannte Schicksalsspiele bravourös überstanden und gezeigt, dass wir wieder da sind. Und jetzt schauen wir, dass wir lange auch da bleiben."