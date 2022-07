Reis über Losilla: "Haben die den Bruder geschickt?"

Kaum ein anderer Bochumer Profi hat seinen Platz so sicher wie Kapitän Anthony Losilla. Beim Start nach der Trainingspause aber hatte auch der Dauerläufer so seine Probleme.

Aus Bochums Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Nach den Spielen hat er regelmäßig die meisten Kilometer auf dem Tacho, stopft überall Lücken, ist der Funkturm im Bochumer Team und einer der Anführer. Bei den ersten Übungseinheiten allerdings hatte auch Anthony Losilla seine Probleme, wieder auf Touren zu kommen.

"Wie eine Diesellok", so beschrieb Trainer Thomas Reis mal den langen Franzosen, der beileibe kein Sprinter, aber auf dem Platz eben unermüdlich und nahezu unersetzlich ist im Mittelfeld-Zentrum. "Nicht alle Spieler kommen nach einer Pause schnell wieder auf Touren", so Reis, "aber bei Toto habe ich tatsächlich gedacht: Oh weh, haben die da den Bruder geschickt?"

Lob und Tadel für die Innenverteidiger

Aber wie das bei einem Diesel so ist: Losilla kam auf Touren, auch wenn beim ersten Test in Südtirol beim 3:2 gegen US Lecce einige Abstimmungsprobleme im zentralen Mittelfeld deutlich wurden. Das kommt natürlich nicht unerwartet, schließlich übernahmen in Kevin Stöger und Philipp Förster zwei neue Spieler auf der Acht, und sie kamen mitunter dem zentralen Mann, eben Losilla, ins Gehege. "Da", so Reis, "passte einiges noch nicht, das wollen wir im zweiten Test besser machen."

Dann muss sich vor allem auch Erhan Masovic steigern, der gegen Lecce ziemlich neben sich stand und einen Rüffel des Trainers kassierte, während Reis ausdrücklich Vasilios Lampropoulos lobte, der seine Aufgabe in der Innenverteidigung zur größten Zufriedenheit erledigte.

Ordets weiter nicht dabei

Am Samstag (16.30 Uhr) sind die Bochumer im zweiten und letzten Testspiel in Südtirol gegen Spezia Calcio erneut gefordert, aber wieder personell arg dezimiert. Danilo Soares und Christopher Antwi-Adjei fehlen weiterhin, der ebenfalls angeschlagene Philipp Förster (Wadenprobleme) vermutlich auch. "Hier müssen wir vorsichtig sein", so Reis, "damit er nicht längerfristig ausfällt."

Nicht mit dabei ist auch Neu-Erwerbung Ivan Ordets, nachdem der Ukrainer bei seinem ersten Einsatz eine Muskelverhärtung spürte und vorzeitig vom Platz ging. Auch bei dem langen Innenverteidiger ist natürlich abzusehen, dass er zum Bundesliga-Saisonstart körperlich noch nicht auf der Höhe sein wird. Nicht nur deshalb muss Reis in der Defensive arg improvisieren.

Noch unklar ist überdies, wie lange Jacek Goralski pausieren muss. Der polnische Nationalspieler machte die Reise nach Südtirol bekanntlich wegen einer Augen-Operation erst gar nicht mit. Inwieweit er in der neuen Trainingswoche wieder eingreifen kann, ist noch offen.

Goralski: Saisonstart in Gefahr

Am Donnerstag noch hatte Reis aus dem Trainingslager mit Goralski telefoniert und immerhin erfahren, dass die Operation zur Zufriedenheit verlaufen ist. "Außerdem", so der Trainer, "ist sein körperlicher Zustand natürlich nicht so schlecht, er hat ja zuletzt in den Länderspielen für Polen noch auf dem Platz gestanden." Dennoch wird es natürlich auch für Goralski eng bis zum Start in die Pflichtspielrunde.

Am Samstag also bestreitet der VfL Bochum sein zweites Spiel im Trainingslager in Brixen, am Sonntag geht es mit dem Flugzeug ab Bozen wieder nach Hause, am Montag ist trainingsfrei. In der neuen Woche stehen erneut zwei Testspiele an: Am Mittwoch gegen Athletic Bilbao, am Samstag im Ruhrstadion zur Saison-Eröffnung gegen Antalyaspor.