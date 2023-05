Reis über Fährmann: "Sieht alles sehr stabil aus"

In der Frage, ob Thomas Reis im Saisonfinale noch einmal den Torwart wechselt, ist noch keine Entscheidung gefallen. Schalkes Coach hat angekündigt, das Freitagstraining abwarten zu wollen.

Die Vorzeichen vor dem Saisonfinale in Leipzig sind entmutigend. Die Königsblauen haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel gegen eine in den aktuellen Top 8 platzierten Mannschaften gewonnen, gegen RB setzte es in der Hinrunde gar eine 1:6-Klatsche. Obendrein ist die Auswärtsbilanz weiterhin miserabel: Von den vergangenen 44 Erstligaduellen auf fremdem Terrain konnten die Schalker nur zwei gewinnen, sie erzielten dabei lediglich 26 Tore.

"Wir wissen, dass wir auswärts nicht so gut performt haben, aber wir haben in diesem Jahr viele Dinge besser gemacht", sagte Schalkes Trainer Thomas Reis am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. "Also warum sollte uns das nicht auch in Leipzig gelingen?"

In den Mittelpunkt könnte vor allem in so einem wichtigen Spiel der Torwart rücken. Wer das sein wird, steht aber noch nicht fest. Er habe noch keine Entscheidung getroffen, sagte Reis. Er wolle erst noch das Abschlusstraining am Freitag abwarten. "Es ist keine Taktik von mir, es so lange wie möglich geheim zu halten", betonte Reis. Leipzigs Trainer Marco Rose "wird es völlig egal sein, ob Spieler A oder Spieler B bei uns im Tor steht".

Knackpunkt ist die Frage, ob Ralf Fährmann wieder einsatzfähig sein wird. Der Torwart war seit April wegen eines Faserrisses in den Adduktoren ausgefallen, mittlerweile trainiert er wieder mit, sein Pensum steigerte er zuletzt stetig. Bei ihm "sieht alles sehr stabil aus", sagte Reis am Donnerstag.

Hat Schwolow die Nerven nach dem Frankfurt-Patzer?

Der Trainer hatte Fährmann zur Rückrunde zur neuen Nummer 1 erklärt - wenn der Stammtorwart nun wieder zurückkehren könnte, müsse man sich ganz grundsätzlich über einen Tausch "Gedanken machen". Befeuert wurde die Thematik aber natürlich dadurch, dass sich Alexander Schwolow gegen Eintracht Frankfurt (2:2) einen dicken Patzer geleistet hatte. Es bestehen Zweifel, ob der von Hertha BSC ausgeliehene Schlussmann der nervlichen Belastung in Leipzig standhalten kann. Aus Sicht von Reis hat Schwolow den Fehler jedenfalls "gut weggesteckt", der Torwart habe "ordentlich trainiert".

Fährmann: Startelf oder Tribüne

Sollte die Wahl doch auf Schwolow fallen, würde Fährmann nach kicker-Informationen gar nicht im Aufgebot stehen. In dem Fall säße Michael Langer als Ersatzmann auf der Bank. Fährmann dürfte dann auf der Tribüne Platz nehmen - neben Spielern, die ebenfalls nicht zum Kader zählen. Das gilt definitiv für das gelbgesperrte Duo Simon Terodde und Moritz Jenz.

Besonderes Spiel für Krauß

Vielleicht wird auch Tom Krauß zum Kreis der Zuschauer zählen. Der von RB ausgeliehene Mittelfeldspieler hat unter der Woche reduziert trainiert, wie bei Fährmann soll auch bei Krauß erst am Freitag eine Entscheidung fallen. Für ihn persönlich wird das Spiel am Samstag ein ganz besonderes: Sollte Schalke die Klasse halten, würde Königsblau den 21-Jährigen vertragsgemäß fest verpflichten, andernfalls stünde Krauß wieder bei den Sachsen auf der Matte. Ob er bei ihnen auch eine Zukunft hätte, scheint derzeit ungewiss.