Reis über Bielefeld: "Die Spiele sind immer ein bisschen eklig"

Die letzten beiden Partien des Jahres sollen eine aus Bochumer Sicht grandiose Hinrunde krönen. Klar ist schon jetzt, dass Trainer Thomas Reis am Dienstag in Bielefeld auf seine Nummer 1 bauen kann.

Ein bisschen wackelte Manuel Riemann zuletzt wegen seiner Oberschenkelbeschwerden, musste in Augsburg sogar aussetzen. Gegen Dortmund lieferte Bochums Nummer 1 dann erneut eine ganz starke Partie, und auch in Bielefeld wird er im Kasten des Aufsteigers stehen. "Manu war im Training ganz normal wieder dabei, er kann spielen", bestätigte Reis am Montag.

Im Grunde genommen könnte er also die gleiche Startelf ins Rennen schicken wie beim 1:1 gegen Borussia Dortmund. Über Änderungen wird dennoch nachgedacht mitten in der abschließenden englischen Woche. "Nicht ausgeschlossen, dass wir ein bisschen frisches Blut reinbringen", so der Bochumer Trainer.

Leitsch könnte pausieren

Das könnte zum Beispiel Maxim Leitsch betreffen. Der Innenverteidiger, der zuletzt wegen Muskelbeschwerden lange hat pausieren müssen, zeigte sich gegen Dortmund voll auf der Höhe. Dennoch könnte es sinnvoll sein, dem schnellen Abwehrmann nicht gleich drei Spiele in einer Woche zuzumuten.

Eine Möglichkeit wäre, dass Vasilios Lampropoulos ins Team zurückkehrt. "Er bringt große Qualitäten im Infight mit", findet Reis. Das könnte zu Bielefelds Angreifer Fabian Klos passen, "der steht für eine Menge Wucht und Cleverness".

Ein heißes Spiel jedenfalls erwartet der VfL-Coach am Dienstagabend auf der Alm: "Die Spiele gegen Arminia waren immer ein bisschen eklig." Für Bochum allerdings spricht, dass der Aufsteiger das Westfalen-Derby etwas gelassener angehen kann als die Bielefelder, die mit zehn Punkten auf Rang 17 liegen.

Ein "Riesenpuffer"

"Arminia steht in der Tabelle schon brutal unter Druck, jedenfalls viel mehr als wir", so Reis. "Wir wollen Bielefeld natürlich zumindest auf Abstand halten. Und mit einem Sieg könnten wir uns schon einen Riesenpuffer verschaffen."

20 Punkte hat der VfL in den ersten 15 Spielen schon eingesammelt; nun geht es darum, eine sehr starke Hinrunde zu krönen. "Jeder ist heiß", so der Trainer, "am Ende einer guten Hinrunde einen noch besseren Abschluss zu finden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 2021 mit zwei guten Auftritten beenden werden."