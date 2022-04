Reis' Trainer-Jubiläum: Frust, Rot - und die Riesenchance

In Freiburg zeigte der VfL Bochum eine seiner schwächsten Leistungen seit der Rückkehr in die Bundesliga. Dennoch bleibt die Lage komfortabel, der Matchball ist in Sicht.

Es war ein Auftritt im Süden der Republik, der so gar nicht zu den ansonsten sehr stabilen Leistungen des VfL Bochum passte. Nichts war zu sehen von der üblichen Kompaktheit und Aggressivität; von hinten bis vorne hingen alle Spieler komplett durch mit Ausnahme des bedauernswerten Keepers Manuel Riemann, der einmal mehr auf dem Posten war und eine noch deutlichere Niederlage verhinderte.

Am Abend nach dem 0:3 in Freiburg sprach Riemann gewohnt offen im ZDF-Sportstudio über seine Gemütslage. Er habe kaum gewusst, wen er auf dem Platz zusammenfalten sollte, weil nicht zwei, drei oder vier Spieler neben sich standen, sondern im Grunde genommen die komplette Mannschaft. Gegen Ende der ersten Hälfte sei er "kurz vorm Platzen gewesen", gestand der Bochumer Torhüter, der trotz dieser schlimmen Vorstellung felsenfest vom Klassenerhalt überzeugt ist: "Ich glaube nicht, dass wir die restlichen Spiele allesamt verlieren werden. Dafür ist die Mannschaft viel zu gefestigt."

Rot für Reis

Dreimal traf der ballsichere Bochumer Keeper an der Torwand und zeigte sich dabei deutlich treffsicherer als seine Vorderleute zuvor in Freiburg. Praktisch keine nennenswerte Torchance erspielte sich der VfL in diesen schlappen 90 Minuten; dazu kommt noch, dass Thomas Reis bei seinem Trainer-Jubiläum die Rote Karte sah.

Rund um den völlig übertriebenen Einsatz seines Verteidigers Kostas Stafylidis, der völlig zurecht die Rote Karte sah, zeigte Reis in seinem 100. Pflichtspiel für den VfL den Scheibenwischer. Der sei aber auf seinen Spieler bezogen gewesen und nicht etwa auf das Schiedsrichtergespann, beteuerte der Bochumer Chefcoach. Das aber sah Schiedsrichter Sascha Stegemann ganz anders - und zückte Rot.

Gellhaus dürfte gegen Augsburg übernehmen

Reichlich Frust also für Reis und Co.; der Bochumer Trainer muss nun mit einem Innenraumverbot für die nächste Partie rechnen. Am kommenden Sonntag also dürfte an der Castroper Straße beim Heimspiel gegen den FC Augsburg Co-Trainer Markus Gellhaus an der Seitenlinie die Kommandos geben.

Matchball Bochum

Trotz der enttäuschenden Vorstellung in Freiburg bleibt der VfL Bochum natürlich in einer komfortablen Position. Am Sonntag kann der Aufsteiger den Sack schon zumachen und sich für ein weiteres Jahr in der Bundesliga qualifizieren. Matchball Bochum: Ein Dreier gegen den FCA, dann ist es egal, wie die Konkurrenz spielt. Der VfL würde bereits am 31. Spieltag den Klassenverbleib perfekt machen.