Reis streicht Fährmann: Ende der Diskussion oder noch mehr Stress?

Schalkes Trainer Thomas Reis versucht die Torhüter-Diskussion zu beruhigen und streicht Ralf Fährmann aus dem Kader für das Wiesbaden-Spiel. Ob die Maßnahme hilft, wird sich zeigen.

Nicht dabei, wenn Schalke in Wiesbaden spielt: Torwart Ralf Fährmann. IMAGO/RHR-Foto

Als hätte der FC Schalke 04 angesichts des sportlichen Fehlstarts vor dem Auswärtsspiel in Wiesbaden (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht schon genug Probleme, ploppte nun auch noch eine Torhüterdiskussion auf. Diese war nicht von den Königsblauen losgetreten worden, sondern von Ralf Fährmanns Berater. Daraus entwickelte sich binnen kürzester Zeit ein veritabler Beraterstreit, den S04-Trainer Reis nun zu befrieden sucht.

Seine Maßnahme: Der Coach strich Fährmann aus dem Kader für das Spiel beim Aufsteiger und nominierte Michael Langer nach. Mit Fährmanns Streichung versucht Reis Ruhe ins Team und den Verein zu bekommen, doch darf bezweifelt werden, ob dadurch tatsächlich die Wogen geglättet werden können - und der Fokus aufs Sportliche nach drei Niederlagen aus vier Liga-Partien geschärft wird.

Aus sportlicher Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, den langjährigen Stammkeeper Fährmann auch in Wiesbaden als Nummer zwei auf die Bank zu setzen. Marius Müller, die Nummer eins seit Rundenstart, hat sich diesen Status verdient. Der 30-jährige Neuzugang aus Luzern hat seine Chance beim Schopf gepackt, als Fährmann sich noch vor der Vorbereitung einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Dessen Heilung beanspruchte einige Zeit, so dass der 34-Jährige zum Saisonstart noch nicht vollends fit gewesen war.

Fährmann nur für Wiesbaden gestrichen

Dass Fährmann in Wiesbaden nicht dabei ist, soll aus Schalker Sicht keine weiteren Konsequenzen nach sich ziehen. Nach diesem Wochenende soll er ganz regulär wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und hat in der Länderspielpause die Möglichkeit, sich weiter anzubieten. So der Plan und die Hoffnung von S04.

Schalkes vierter Torwart, Justin Heekeren, den die Knappen im Sommer 2022 aus Oberhausen holten, ist weiterhin für die U 23 vorgesehen.