Reis stellt Matriciani Stammplatz in Aussicht

Neben Kral und Siegtorschütze Terodde stachen beim 1:0 des FC Schalke gegen Mainz 05 die beiden Innenverteidiger Henning Matriciani und Maya Yoshida besonders heraus, Trainer Reis stellte Matriciani anschließend sogar einen Stammplatz in Aussicht.

Sechs Minuten Nachspielzeit, alle mit königsblauem Herzen zittern. Rettet die Mannschaft den hauchdünnen 1:0-Vorsprung gegen den FSV Mainz 05 über die Zeit und wahrt damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze? Karim Onisiwo bricht in den finalen Sekunden noch einmal gefährlich durch, doch der Angreifer wird im Schalker Strafraum gestoppt - und wie!

S04 bleibt dran an der Konkurrenz

Henning Matriciani kauft dem Mainzer kompromisslos den Schneid ab und bereinigt die Szene. Das Publikum feiert die Aktion des Innenverteidigers, als hätte er gerade ein Tor erzielt. Kurz danach ist Schluss. Schalke 04 bringt das 1:0 ins Ziel, stockt das Punktekonto mit diesem zweiten Saisonsieg auf neun Zähler auf und bleibt dran an der Konkurrenz. Die hatte zuvor nämlich komplett vorgelegt: Stuttgart (gegen Hertha), Leverkusen (in Köln) und Bochum (gegen Gladbach) gewannen jeweils mit 2:1.

Nach dem 0:0 in Wolfsburg am 20. August spielte Schalke am Mittwoch erst zum zweiten Mal in dieser Saison zu null, dafür verantwortlich zeichneten in erster Linie Maya Yoshida und Matriciani. Beide ragten mit ihrer jeweils besten Saisonleistung heraus. Yoshida (kicker-Note 2) glänzte mit gutem Stellungsspiel, viel Übersicht und hervorragendem Kopfballspiel, Matriciani (Note 2,5) zeigte nicht nur in besagter Szene kurz vor Schluss eine hohe Risikobereitschaft.

Yoshida und Matriciani haben den gravierenden personellen Engpass in der zentralen Defensive gegen Mainz gut aufgefangen - mit Marcin Kaminski, Leo Greiml, Sepp van den Berg und Ibrahima Cissé fallen seit Wochen gleich vier Innenverteidiger aus. Den Platz neben Yoshida müssen sie sich nach ihrer Rückkehr erst einmal wieder erkämpfen.

Matriciani könnte ihnen die Rolle in seiner derzeitigen Verfassung streitig machen. "Er ist ein Spieler, den man vielleicht zu Anfang nicht so auf dem Schirm hatte und der eher kritisch gesehen wurde", sagt Thomas Reis über den 22-Jährigen, der 2020 vom Regionalligisten SV Lippstadt 08 in die U 23 des FC Schalke wechselte und sich dann hocharbeitete. "Er zeigt, dass er sich von Spiel zu Spiel entwickelt", meint der Trainer. "Wenn die anderen zurückkommen, werden wir schauen, ob Henning sich weiter durchsetzt."