Reis: Seine Berlin-Geschichte soll sich nicht wiederholen

Das Gefühl, Siegtorschütze für den HSV im Berliner Olympiastadion zu sein, ist Ludovit Reis nicht fremd. Im Mai 2022 hatte er das Relegations-Hinspiel bei Hertha BSC mit seinem 1:0 entschieden, am Samstagabend traf er per Kopf zum 2:1-Sieg.

Reis war grundsätzlich zufrieden, nachdem dem er seinen persönlichen Erfolg und den der Mannschaft ausgelassen mit den rund 20.000 mitgereisten Hamburger Anhängern gefeiert hatte. "Das ist ein guter Ort, um Tore zu schießen", sagte der Niederländer mit einem Lächeln. Und gibt doch zu, dass ihm die Joker-Rolle nur bedingt behagt hat. Sie ist Teil des Plans, den Tim Walter mit seinem Verbindungsspieler nach dessen Schulter-Operation hat - er soll behutsam aufgebaut werden, um in der Rückserie ein Aufstiegsgarant zu sein. Eigentlich, verrät der Trainer, hätte der 23-Jährige auch am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (3:4) noch gar nicht sein Startelf-Comeback geben sollen, dies aber wurde nötig, weil Immanuel Pherai in den Tagen zuvor einen Infekt hatte.

In Berlin startete nun wieder Pherai, und Reis sagt: "Natürlich war ich etwas sauer, denn normalerweise will ich immer spielen. Aber ich respektiere, was der Trainer sagt. Und es war geil, so reinzukommen." Tatsächlich war der Mittelfeldmotor nicht nur wegen seines Treffers ein entscheidender Faktor. "Ludo kommt rein und gewinnt sofort jeden Zweikampf", schwärmt Teamkollege Jonas Meffert und Walter lobt: "Er hat vom ersten Moment an eine brutale Energie in unser Spiel gebracht."

Profitiert hat Reis bei seinem Treffer im Übrigen ausgerechnet von jenem Mann, der ihm zu Beginn vorgezogen wurde: Pherai hatte die Maßflanke serviert, und der Profiteur schwärmt: "Ich hatte Manu schon zwei Minuten vorher gesagt, dass er in die Mitte flanken soll und ich dann da sein werde. Er hat sie wirklich perfekt genau auf meinen Kopf platziert."

Reis jubelt also wieder in der Hauptstadt. Und doch soll sich Geschichte nicht in Gänze wiederholen. Vor eineinhalb Jahren hatte sein Treffer nur zum Erfolg im Hinspiel gereicht, daheim verspielte der HSV nach einem 0:2 gegen die Hertha den Aufstieg. Sein Tor vom Samstag bedeutete die Rückkehr auf Platz 2. Der würde am Ende den Aufstieg bedeuten. Und dieser soll dieses Mal nicht wieder hergegeben werden.