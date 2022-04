Reis rügt Stafylidis - und erklärt eigenen Rote Karte

0:3 in Freiburg untergegangen, Stafylidis mit einem Platzverweis verloren und selbst mit Rot auf die Tribüne geschickt worden: Der Nachmittag von Thomas Reis war einer zum vergessen. Bochums Trainer war sich aber keiner Schuld bewusst und klärte auf.

Es läuft die 68. Minute im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Beim Stand von 0:3 kommt Bochums Konstantinos Stafylidis mit einer Grätsche gegen Freiburgs Roland Sallai zu spät und trifft seinen Gegenspieler mit offener Sohle am Knöchel. Schiedsrichter Sascha Stegemann schickt den Griechen mit Rot vom Platz.

Eigentlich eine klare Sache, doch an der Seitenlinie gibt es Diskussionen. Plötzlich zückt Stegemann erneut den Roten Karton - in Richtung von Thomas Reis. Der sichtlich verständnislose Trainer wird auf die Tribüne geschickt (69.). Die TV-Bilder konnten zunächst ebenfalls keinen klaren Aufschluss darüber geben, weshalb auch der 48-Jährige vom Feld verwiesen wurde.

Ich habe mich mehr über meinen Spieler aufgeregt. Thomas Reis

Nach dem Schlusspfiff klärte Reis auf: "Ich habe mich mehr über meinen Spieler (Stafylidis; Anm. d. Red.) aufgeregt, weil wir liegen 0:3 hinten, wir sind komplett unterlegen, haben nicht mehr so viel Personal auf der Position, und dann gehst du ein sehr hohes Risiko mit einem Foulspiel in der gegnerischen Hälfte." Diese Aufregung sei zu einer pikanten Gestik ausgeartet.

"Ich habe einen Scheibenwischer gemacht", räumte der Coach ein, damit habe er seinen "Spieler gemeint, wie er so was machen kann". Nur: "Der Vierte Offizielle hat das anscheinend gemerkt." Daraufhin habe er, Reis, seine Coaching-Zone verlassen, um seine eigene Aktion zu "korrigieren" und den Platzverweis von Stafylidis mit dem Vierten Offiziellen Michael Bacher zu besprechen. "Darauf hat er sich nicht mehr eingelassen und das (den 'Scheibenwischer'; Anm. d. Red.) auf sich bezogen."

Reis: Habe "niemanden beleidigt"

Deswegen sei er sich keiner Schuld bewusst: "Ich habe definitiv niemanden beleidigt. Außer vielleicht meinen eigenen Spieler." Nach der Partie habe er sowohl auf dem Platz als auch noch in der Schiedsrichter-Kabine das Gespräch gesucht. "Ich habe mich entschuldigt, dass es vielleicht so gewirkt haben könnte, aber ich kann nur sagen, dass ich ihn nicht gemeint habe." Im Spielbericht sei "dementsprechend was vermerkt worden".

Dass sein Trainer am nächsten Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Augsburg aller Voraussicht nach fehlen wird, stört Simon Zoller indes wenig. "Er hat vor ein paar Wochen auch schon mal gefehlt, da haben wir's auch gut gemacht", so der Stürmer gegenüber "Sky". Mitte März war Reis bereits aufgrund eines positiven Coronatests ausgefallen und verpasste unter anderem das abgebrochene und nachträglich mit 0:2 gewertete Spiel gegen Gladbach.