Nach dem miserablen Saisonstart hat sich Schalke 04 von Trainer Thomas Reis getrennt. Die richtige Entscheidung?

Sieben Spieltage, zwei Siege, Platz 16: Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat den Start in die Zweitliga-Saison in den Sand gesetzt - begleitet von weiteren Baustellen abseits des Rasens. Am Mittwoch gaben die Königsblauen schließlich die Trennung von Trainer Thomas Reis bekannt. Wir wollen wissen: Ist das die richtige Entscheidung?

