Reis moniert "zu viele individuelle Fehler"

Der VfL Bochum steht nach fünf Spieltagen als einziges Team noch ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende. Dass es auch gegen Aufsteiger Werder Bremen eine 0:2-Niederlage setzte, begründete VfL-Trainer Thomas Reis vor allem mit individuellen Fehlern.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Vasilios Lampropoulos liegt nach seinem Elfmeter-Foul an Oliver Burke am Boden. IMAGO/Team 2

"Wir waren in vier Spielen immer in der Lage zu punkten", sagte Reis nach Spielende gegenüber der ARD. Möglich war das mit Ausnahme des Bayern-Spiels (0:7) tatsächlich: Am ersten Spieltag gegen Mainz (1:2) hielt man bis zum Beginn der Schlussviertelstunde ein 1:1, am darauffolgenden Wochenende lag man bei der TSG Hoffenheim nach nicht einmal 15 Minuten mit 2:0 vorne, um schlussendlich mit 2:3 zu unterliegen. Auch beim 0:1 in Freiburg hatte der VfL Chancen, ähnlich wie bei der jüngsten 0:2-Pleite gegen Bremen.

VfL 0, Gegner 13

Gegen den Aufsteiger erzielten die Bochumer sogar zwei Treffer, welche beide im Nachgang jedoch vom VAR einkassiert wurden. Und darin steckt auch schon das erste Problem des Revierklubs: Die Bochumer schießen keine Tore! Die zwei Treffer von Angreifer Simon Zoller zum zwischenzeitlichen 2:0 in Hoffenheim waren die letzten des VfL. Die folgenden 13 Tore in Spielen der Bochumer erzielten allesamt die Gegner.

Es braucht keine große Expertise, um zu wissen, dass man ohne eigene Tore die Spiele nicht gewinnen kann. Und wenn der VfL dann auch noch "in den entscheidenden Phasen individuelle Fehler macht", wie es Reis formuliert, dann kannst du deine Spiele nur verlieren. In Freiburg kostete ein Blackout von Keeper Manuel Riemann einen Punkt, gegen Bremen kamen weitere Aussetzer vor den Gegentreffern hinzu.

Lampropoulos vor beiden Gegentoren im Fokus

Vor dem 0:1 von Niclas Füllkrug lässt sich Abwehrmann Vasilios Lampropoulos vom Bremer Angreifer ungeschickt wegdrücken, beim zweiten Gegentor steht der Grieche beim Einwurf von Mitchell Weiser schlecht, sodass er Oliver Burke nur noch per Foul im Strafraum stoppen kann. Das, so Trainer Reis, "wird brutal bestraft": Mit null Punkten nach fünf Spielen - Vereinsnegativrekord. Aber, so die Devise des Trainers: "Aufgeben gibt es nicht."

Immerhin, die Fans stehen nach wie vor hinter der Mannschaft. "Das ist ganz wichtig", meint Routinier und Kapitän Anthony Losilla am "Sky"-Mikrofon. Der Franzose fügte im ARD-Interview noch hinzu: "Wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können." Und das sind Resultate auf dem Platz. Die nächste Chance hierzu bietet sich kommenden Samstag (18.30 Uhr) beim kleinen Revierderby auf Schalke.