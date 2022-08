Reis: Mit "Herz, Wille, Leidenschaft" zum nächsten Coup?

Im Februar gelang dem VfL Bochum mit dem 4:2-Erfolg gegen den FC Bayern eine riesengroße Überraschung. Ob am Sonntag eine Wiederholung möglich ist?

"Natürlich ist unser letztes Spiel gegen den FC Bayern noch präsent. Es war ein tolles Spiel von uns, die Leute reden heute noch davon. Jetzt liegt es an uns, dass man am Sonntag wieder so positiv von uns spricht. Dafür werden wir alles tun", sagte Thomas Reis am Freitag auf der Pressekonferenz. "Schnelles Umschaltspiel, toller Einsatz", das habe sein Team im Februar ausgezeichnet, erklärte der VfL-Trainer. Und so denkt Reis daran, seine Mannschaft mit ein paar Bildern von damals an diese Qualitäten zu erinnern. "Es kann sein, dass wir den Jungs in der Vorbereitung noch einmal ein, zwei Szenen aus dem Spiel zeigen werden", so Reis.

Günstig sind die Voraussetzungen für eine Wiederholung des Coups allerdings nicht. Die Bochumer stehen nach zwei Niederlagen zum Start auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die neu formierte Mannschaft muss noch zusammenwachsen. Dazu wird der Findungsprozess durch viele personelle Ausfälle, gerade auf der linken Seite, erschwert. "Herz, Wille, Leidenschaft" wolle er gegen den Rekordmeister sehen, forderte der Coach. Reis weiter: "Du musst gut verteidigen und den Mut haben, in die Räume hineinzustoßen. Dann schauen wir mal, was am Ende herauskommt."

Gerrit Holtmann war einer der Torschützen bei der damaligen 4:2-Sensation. Auf den schnellen Offensivmann, der unter muskulären Problemen litt, werden die Bochumer voraussichtlich zurückgreifen können. "Er hat heute das Training absolviert. Wir warten jetzt ab, wie er darauf reagiert. Stand jetzt kann er aber im Kader stehen", sagte Reis.

Während Neu-Erwerbung Lys Mousset (Trainingsrückstand) noch nicht dabei sein wird, dürfte es bei Jacek Goralski (nach Augen-OP) klappen. "Bei Jacek Goralski wird es immer besser. Es spricht nichts dagegen, ihn mit in den Kader zu nehmen. Für Lys Mousset kommt das Bayern-Spiel noch zu früh", kündigte Reis an.