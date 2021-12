Reis: "Manchmal gewinnt David gegen Goliath"

Keiner kassiert daheim so wenige Gegentore wie Aufsteiger Bochum. Im Derby ist vor allem die Defensive des VfL gefragt - und Trainer Reis muss auf drei feine Techniker verzichten.

Fünf der jüngsten sieben Partien gewann die Mannschaft von Thomas Reis und trumpfte vor allem daheim groß auf: Erst vier Gegentore an der Castroper Straße sind Liga-Bestwert. Dementsprechend geht der Aufsteiger natürlich selbstbewusst in die Partie gegen den BVB, kennt aber auch genauso seine Rolle.

Riemann ist fit und einsatzbereit

"Natürlich ist Dortmund hoher Favorit. Aber manchmal gewinnt eben David gegen Goliath", formuliert es Thomas Reis. Immerhin kann der Bochumer Trainer wieder auf seine Nummer 1 bauen: Manuel Riemann hat am Donnerstag komplett mit der Mannschaft trainiert und ist im Derby einsatzbereit.

Stattdessen muss Reis aber auf drei Spieler verzichten, die allesamt über eine feine Technik verfügen. Wie etwa Standardspezialist Eduard Löwen, der positiv auf COVID-19 getestet wurde. Erst neulich in Augsburg hatte der von Hertha BSC ausgeliehene Mittelfeldmann seine Klasse bewiesen, als er zweimal per Freistoß perfekt servierte und zwei Treffer vorbereitete. Überdies fällt auch Danny Blum wegen muskulärer Probleme aus.

Kein offizieller Grund für Asanos Fehlen genannt

Etwas mysteriös ist der Ausfall von Takuma Asano, weil der offizielle Grund nicht genannt wurde, warum der Japaner passen muss. Womöglich gehört er zu Löwens Kontaktpersonen; jedenfalls gab es am Donnerstag keine konkrete Aussage, warum und wie lange Asano aussetzen muss.

Spannend wird auch die Beantwortung der Frage, ob Maxim Leitsch erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf auftauchen wird. Allein schon sein enormes Tempo und seine Ruhe am Ball würden für den Einsatz des lange verletzten Innenverteidiger sprechen, gerade um einen athletischen und schnellen Spieler wie Erling Haaland zu bekämpfen. "Mit seinen Qualitäten ist Maxim natürlich immer ein Thema", so Reis, "auch wenn er nach dreimonatiger Pause natürlich momentan noch nicht bei 100 Prozent ist."

In welcher Besetzung auch immer: 13.799 Zuschauer sind beim ersten Derby seit elf Jahren an der Castroper Straße zugelassen, das ist eine beinahe 50-prozentige Auslastung des ehemaligen Ruhrstadions. Am Spieltag selbst wird der VfL auch mit Flyern noch einmal einen dringenden Appell an die Fans richten, die Maskenpflicht auch am Platz unbedingt einzuhalten. Ansonsten müsste sich der Aufsteiger bei seinem letzten Heimspiel eine Woche später gegen Union Berlin darauf einstellen, nicht so viele Zuschauer einlassen zu dürfen.