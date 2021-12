Reis lockt mit verlängertem Weihnachtsurlaub

Zum Hinrunden-Abschluss will Aufsteiger Bochum am Samstag gegen Union Berlin seine starke Heimbilanz ausbauen. Derweil lockt Trainer Thomas Reis bei entsprechendem Resultat mit zusätzlichem Urlaub.

Die schwache Vorstellung am Dienstag in Bielefeld kam etwas unerwartet angesichts der Bochumer Stabilität in den Wochen zuvor. "Das", urteilt Thomas Reis, "war nicht unser wahres Gesicht." Bielefeld also soll ein einmaliger Aussetzer bleiben. Vor allem daheim war die Bochumer Mannschaft ein schwer zu bespielender Gegner, holte in den jüngsten fünf Heimspielen drei Siege und zwei Unentschieden bei insgesamt nur drei Gegentoren.

Gegen Union will der Aufsteiger am Samstag den jüngsten enttäuschenden Eindruck vergessen machen und ein überaus erfolgreiches Kalenderjahr 2021 krönen. "Für den Verein", resümiert Sportvorstand Sebastian Schindzielorz, "war das ein ganz besonderes Jahr."

Die Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren, dann ein überaus erfolgreiches Halbjahr mit jetzt schon 20 Punkten, das war insgesamt deutlich mehr als erwartet. Nun gilt es also, mit einem entsprechenden positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. "Die körperliche und geistige Frische ist zurück. Wir wollen natürlich mit einem positiven Ergebnis ein besonderes Jahr beenden", so Reis.

Wie lang die Mini-Pause zum Jahreswechsel ausfällt, ist übrigens noch unklar. Mit der Mannschaft bestehe eine Vereinbarung, so Reis, dass er je nach Ausgang des Spiels am Samstag zusätzlichen Weihnachtsurlaub für seine Spieler gewährt. Am Sonntag nach dem Spiel trifft man sich noch einmal an der Castroper Straße, dann geht es in die kurze Pause. "Natürlich", so Reis, "geht es noch in diesem Jahr weiter."

Bochum ohne Blum und Asano - Hoffnung bei Holtmann und Danilo Soares

Klar ist schon jetzt, dass Reis im abschließenden Spiel auf Danny Blum und auf Takuma Asano verzichten muss. Beim angeschlagenen Offensivmann Gerrit Holtmann besteht noch Hoffnung, ebenso bei Danilo Soares, der in Bielefeld wegen Rückenbeschwerden nach 45 Minuten vom Platz musste.

In welcher Besetzung auch immer, Thomas Reis erwartet einen "unheimlich giftigen" Gegner, körperlich sehr präsent, "sie lassen wenig zu und spielen äußerst geradlinig, mit sehr viel Dynamik nach vorne." Sein Vorsatz jedenfalls zum Jahresabschluss an der Castroper Straße: "Wir wollen schauen, dass die Festung Ruhrstadion auch gegen Union bestehen bleibt."