Reis lobt Kozuki und dämpft die Erwartungen

Eigentlich sollte Soichiro Kozuki gegen Gornik Zabrze gar nicht spielen, dann avancierte er innerhalb von 30 Minuten mit einem Tor und zwei Vorlagen zur herausragenden Figur. Trainer Thomas Reis dämpft aber die Erwartungen.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Als Soichiro Kozuki nach 60 Minuten in die Partie kam, hatte Schalke 2:0 gegen Gornik Zabrze geführt. Am Ende stand es 5:0 - Kozuki war an allen drei weiteren Treffern beteiligt, jeweils per Standard. Die beiden Kopfballtore von Bryan Lasme (67.) und Assan Ouedraogo (79.) hatte er mit einer Ecke und einem Freistoß vorbereitet, das 5:0 (89.) besorgte der Japaner mit einem abgefälschten Freistoß selbst. Dabei sollte Kozuki eigentlich gar nicht spielen.

Drexlers Pech sorgt für Kozuki-Einsatz

"Wir wollten ihm eine Pause geben", verriet Trainer Thomas Reis später. Weil Dominick Drexler dem Coach beim Warmmachen aber muskuläre Probleme signalisierte, wurde Drexler kurzfristig aus dem Kader herausgenommen. Blendi Idrizi übernahm den Startelf-Platz, Kozuki rückte ins Testspiel-Aufgebot nach.

Reis will dem 22-Jährigen Zeit geben

Im Februar hatte sich der 22-Jährige, der im Winter einen Profivertrag erhielt und beim 1:6 gegen RB Leipzig Schalkes erstes Tor dieses Kalenderjahres erzielte, eine komplizierte Fußverletzung zugezogen, mittlerweile mischt er wieder vollumfänglich mit. Sein Trainer hat allerdings die Befürchtung, Kozuki könnte sich selbst zu viel Druck machen, was sich mitunter leistungshemmend auswirken würde. Reis hat seinem jungen Schützling in einem Vier-Augen-Gespräch erklärt, dass er ihm die Zeit zur Entwicklung einräumen möchte, die vonnöten ist.

Reis erwägt sogar, Kozuki in den nächsten Wochen durch Spielpraxis in der U 23 behutsam heranzuführen. Der Trainer dämpft die Erwartungen ganz bewusst. Ihm spielt in die Karten, dass aktuell auf den Flügeln keine personelle Not besteht.

Starker Konkurrenzkampf auf den Außenbahnen

Kenan Karaman, Tobias Mohr und Bryan Lasme heißen Kozukis ärgste Konkurrenten im Kampf um die Außenbahnen, auch diese drei konnten dem Test gegen Zabrze ihren Stempel aufdrücken. Karaman erzielte das 1:0 und bereitete das 2:0 vor, auch Mohr überzeugte als Vorbereiter, Lasme köpfte mit dem 3:0 schon seinen zweiten Treffer in dieser Vorbereitung.

Ein Sonderlob des Trainers gab es aber vor allem für Kozuki. "Man sieht, was möglich ist, wenn er sich nicht so viel Druck macht", sagte Reis. "Wenn er sich so belohnt, finde ich das sehr gut. Trotzdem ist er noch nicht am Limit."