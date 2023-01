Reis lobt "körperbetonte Spielweise": Eder Balanta auf Schalke angekommen

Schalke hat den sechsen Kader-Neuzugang im Wintertransferfenster vermeldet. Aus Brügge kommt mit Eder Balanta ein Kraftpaket für das defensive Mittelfeld.

1,81 Meter groß, 84 Kilo schwer: Eder Balanta gilt als ein Spieler, der seinen bulligen Körper einsetzt und auch mal hart zu Werke gehen kann. Im Abstiegskampf für S04 sicher kein verkehrter Charakter, das finden auch die Verantwortlichen. "Durch die Verpflichtung von Eder bekommen wir die notwendige Flexibilität, internationale Erfahrung und physische Präsenz, die unserem Kader sicher gut tun wird und dem Trainer weitere Optionen für sein Spiel gibt“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel.

Auch Thomas Reis hob diese Attribute des neunmaligen kolumbianischen Nationalspielers hervor. "Wir bekommen einen physisch robusten und zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler, der sich durch seine körperbetonte Spielweise auszeichnet", so der Schalker Coach. "Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine Art und Weise, wie er spielt, den Druck auf unsere Abwehr reduzieren kann und wir davon profitieren werden."

Eder Balanta, der Titelsammler

Im Jahr 2019 war Eder Balanta vom FC Basel zu Club Brügge gewechselt, in der Schweiz war er einmal Meister und zweimal Pokalsieger geworden. Auch in Belgien gewann er wie schon mit Ausbildungsklub River Plate in Argentinien (Meister 2014) Titel, mit Brügge feierte er drei Meisterschaften.

In der laufenden Saison war Eder Balanta allerdings nicht mehr Stammkraft bei Brügge. Nur dreimal durfte er in der Jupiler Pro League von Beginn an ran, in der Champions League wurde er in vier Partien eingewechselt. Brügge hat sich überraschend für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Balanta wird für ein halbes Jahr ausgeliehen, eine Kaufoption besitzt S04 dem Vernehmen nach nicht. Sein Vertrag bei Brügge läuft noch bis Juni 2024.