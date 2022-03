Reis: "Keiner denkt, dass wir Fürth locker aus dem Stadion schießen"

Die zwei Nackenschläge in der laufenden Woche haben sein Team nicht umgeworfen, versichert Bochums Trainer Thomas Reis. Gegen Mit-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth soll am Samstag ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenverbleib gelingen.

Die ganz unterschiedliche Entwicklung der beiden Klubs, die im Sommer 2021 den Sprung in die Bundesliga schafften, dokumentiert sich sehr auffällig in der Tabelle. Der VfL Bochum hat bereits 29 Punkte gesammelt und ist in der Tat auf dem Weg, das "große Wunder", wie es Thomas Reis bezeichnet, zu schaffen, nämlich die Qualifikation für ein weiteres Jahr in der Bundesliga.

Die SpVgg Greuther Fürth, als Tabellenzweiter hinter Bochum aufgestiegen, hat sich in der Rückrunde zwar etwas bekrabbelt, ist aber immer noch Schlusslicht mit nicht mal der Hälfte der Punkte, nämlich 14. Insofern bietet sich dem VfL beim dritten Heimspiel innerhalb einer Woche die große Chance, sein Punktekonto noch einmal satt aufzustocken.

Reis warnt

Tatsächlich geht der Gastgeber ausnahmsweise mal als Favorit ins Spiel. "Diese Rolle", so Reis, "nehmen wir an. Aber Vorsicht ist geboten, Fürth hat zum Beispiel neulich den Bayern eine ganze Menge abverlangt."

Für die Gastgeber gilt es unter anderem zu beweisen, dass sie sich von den beiden bösen Nackenschlägen der jüngsten Vergangenheit nicht umwerfen lassen. Trotz starker Leistung hatte es am vorigen Sonntag ein 0:1 gegen RB Leipzig gegeben, noch bitterer war am Mittwoch Abend das Pokal-Aus in der Verlängerung gegen den SC Freiburg.

Keiner denkt, "dass wir Fürth locker aus dem Stadion schießen"

"Das wird uns nicht umwerfen", versichert Reis und erwartet gegen den Tabellenletzten natürlich das gleiche Engagement und die gleiche Leidenschaft, die seine Mannschaft Woche für Woche auf den Rasen bringt. "Das Spiel bietet eine große Chance", weiß der VfL-Coach, "aber bei uns denkt natürlich keiner, dass wir Fürth mal eben locker aus dem Stadion schießen, nur weil die in der Tabelle hinter uns stehen."

Mittelstürmer Jürgen Locadia wird am Samstag nicht zur Verfügung stehen; der Niederländer hatte sich gegen Freiburg eine Rückenverletzung zugezogen. "Für ihn reicht es nicht", so Reis, "wir hoffen, dass er beim nächsten Auswärtsspiel in Frankfurt wieder dabei sein kann."

Polter als Locadia-Vertretung

Ziemlich sicher wird also den Platz im Angriffszentrum Sebastian Polter übernehmen, der in der Halbzeit gegen Freiburg eingewechselt wurde, mit seiner forschen Art gleich das ganze Team mitriss und auch beim Ausgleich direkt zur Stelle war. Genau der Typ also, den die Mannschaft nach den beiden jüngsten deprimierenden Ergebnissen momentan besonders dringend braucht.

Ganz nebenbei lobte Reis beim Blick auf die personelle Situation auch noch einen Spieler, der lange nicht im Einsatz war und auch am Samstag nicht dabei sein wird. "Robert Tesche hat signalisiert, dass er Probleme am Sprunggelenk hat. Wir sollen seinen Kaderplatz lieber anderweitig besetzen. Auch das zeigt", so der Bochumer Trainer, "was für ein tadelloser Sportsmann er ist."