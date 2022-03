Reis: "Immer noch ein sehr gutes Polster"

Der VfL Bochum geht trotz zweier Niederlagen hintereinander mit viel Ruhe und Zuversicht ins Saisonfinale. Mut macht außerdem, dass sich die Personalsituation im Defensivbereich wieder besser darstellt.

Geht zuversichtlich in den Saisonendspurt: Thomas Reis. Getty Images

Es geht spannend zu im Tabellenkeller der Bundesliga. Durch zwei Niederlagen in Folge ist für den VfL Bochum der Abstand nach unten wieder geringer geworden, doch unruhig wird Thomas Reis deshalb nicht. "Ich schätze unsere Ausgangssituation nach wie vor als sehr gut ein. Wir haben immer noch ein sehr gutes Polster", sagte Reis am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Sechs Punkte liegt der Aufsteiger vor dem Relegationsplatz 16, "und diesen Vorsprung werden wir mit aller Macht verteidigen", kündigte Reis an. Der VfL-Coach erklärte weiter: "Wir sind hellwach, haben auch genug Selbstvertrauen, um unser Polster auf die Abstiegsplätze zu halten oder im besten Fall sogar auszubauen."

Im bisherigen Saisonverlauf haben die Bochumer oft genug bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Zusätzlich Hoffnung auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag macht außerdem die Tatsache, dass sich die personelle Lage speziell im Defensivbereich wieder deutlich besser darstellt. Zwar fehlt Armel Bella Kotchap aufgrund einer Gelbsperre. Dafür kehren Maxim Leitsch, einer der Profis, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, Danilo Soares und Cristian Gamboa zurück. Die Viererkette erhält damit ein anderes Gesicht. Das Comeback der Leistungsträger verspricht auch wieder mehr Stabilität. "Alle machen einen guten Eindruck", so Reis über die Rückkehrer. "Es ist schön, dass wir dadurch auch wieder mehr Konkurrenzkampf haben. Das könnte der Schlüssel zum Erfolg werden."

Noch kein Thema fürs Wochenende ist indes Simon Zoller, der sich nach einem im September erlittenen Kreuzbandriss noch etwas in Geduld üben muss. Reis: "Für ihn kommt ein Einsatz noch zu früh."