Reis "hinterfragt" die vielen Ausfälle

Mindestens acht Spieler stehen gegen Leverkusen nicht zur Verfügung, vielleicht sogar neun oder zehn. Schalkes Trainer Thomas Reis sprach am Donnerstag darüber, warum er die vielen Ausfälle nach eigener Aussage "hinterfragt" und wo er dabei ansetzt.

Sieht sich einer kniffligen Personallage ausgesetzt: S04-Trainer Thomas Reis. AFP via Getty Images

Moritz Jenz? Steht am Samstag im Heimspiel gegen Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals seit seinem Winter-Wechsel zu Schalke 04 nicht zur Verfügung, die Königsblauen wollen wegen einer Oberschenkelzerrung "kein Risiko eingehen", sagt Trainer Thomas Reis. Definitiv fehlen werden auch Jere Uronen (Adduktorenprobleme), Kenan Karaman (Faserriss in der Wade), Tim Skarke (Kapselverletzung in der Fußsohle), Soichiro Kozuki (Fuß-OP nach Bänderverletzung), Sepp van den Berg (Knöchelschmerzen), Sebastian Polter (Kreuzband) und Ersatztorwart Justin Heekeren (Kreuzband).

Acht Spieler also, die Reis gegen Bayer 04 nicht einplanen kann. Vielleicht werden es am Ende sogar neun oder zehn: Danny Latza (nach Faserriss) und Marcin Kaminski (nach Hexenschuss) trainieren zwar mittlerweile wieder mit, was aber nicht bedeutet, dass ihr Fitnesszustand den Ansprüchen eines Duells mit Leverkusen genügt.

Müssen Trainingsabläufe geändert werden?

Auf die lange Verletztenliste angesprochen, erklärte Reis am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Leverkusen, dass er sich "im ständigen Austausch" (speziell mit der medizinischen Abteilung) befinde und "immer auch hinterfragen" würde, ob er als Coach "vielleicht auch mal im Training" die Abläufe ändern müsste.

Sein Fazit klingt allerdings eindeutig: Reis sieht aktuell keinen Grund zu der Annahme, dass in seinem Training oder innerhalb der medizinischen Abteilung gerade etwas schieflaufen würde. Man müsse "unterscheiden zwischen muskulären Problemen und Kontaktverletzungen" wie Kreuzbandschäden oder Sprunggelenksblessuren, deren Risiko sich Profifußballer ständig ausgesetzt sehen.

Greiml winkt Startelf-Mandat

Speziell den Ausfall von Jenz könnte Reis mit Leo Greiml auffangen. "Er hat es im Testspiel gegen Venlo ordentlich gemacht und hat sich zudem zuletzt viel Spielpraxis bei der U 23 geholt", sagt der Trainer. Es spreche "im Moment nichts dagegen", dass Greiml neben Maya Yoshida in der Innenverteidigung aufläuft.

Eine weitere Möglichkeit wäre, Henning Matriciani nach innen zu ziehen und links Thomas Ouwejan aufzustellen. Der Niederländer betonte Anfang der Woche selbst, "100 Prozent fit" zu sein, Reis deutete am Donnerstag aber an, dass es bei Ouwejan "noch ein bisschen zwickt".